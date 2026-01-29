　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万3350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては25.6円安。出来高は3029枚となっている。

　TOPIX先物期近は3551ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.70ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53350　　　　　 +40　　　　3029
日経225mini 　　　　　　 53355　　　　　 +40　　　 59628
TOPIX先物 　　　　　　　　3551　　　　　+7.5　　　　4034
JPX日経400先物　　　　　 32010　　　　　 +60　　　　 276
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　　+1　　　　 264
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース