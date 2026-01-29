日経225先物：29日22時＝40円高、5万3350円
29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万3350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては25.6円安。出来高は3029枚となっている。
TOPIX先物期近は3551ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53350 +40 3029
日経225mini 53355 +40 59628
TOPIX先物 3551 +7.5 4034
JPX日経400先物 32010 +60 276
グロース指数先物 692 +1 264
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3551ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53350 +40 3029
日経225mini 53355 +40 59628
TOPIX先物 3551 +7.5 4034
JPX日経400先物 32010 +60 276
グロース指数先物 692 +1 264
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース