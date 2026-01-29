２８日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」は、芸人界屈指の節約芸人特集が放送された。

ザブングル加藤とサバンナ・八木真澄が登場。吉本興業の営業出演回数ランク（営業−１グランプリ２０２５）で３連覇のジョイマン（１１４回）に次ぐ２位（９４回）となった八木は、テレビのレギュラーがなく、自由に全国を営業で回る極意などを語った。

山内健司が営業力を武器にしてのギャラ交渉について聞くと、八木は「やめといたほうがええ」と意外な回答。例えばとして、ギャラ１万円を１万５０００円にすると「一気に仕事なくなる」と指摘。「上げた分ね、その上のゾーンには山ほど実力者がいるから。全然戦ってるレベルが違うのよ。日本ランクが世界ランクぐらい上がんねん」と解説し、「だからギャラは下げたほうがええ」と唱えて、笑わせた。

「絶対低いとこでやったほうがええ。無理せんと。上げたら、全部チャンピオンクラスが並んでる」と力強く語った。

難関資格のファイナンシャルプランナー１級を取得。相方・高橋茂雄との収入格差をＦＰ１級の実力で算出した結果、自称・６倍とネタにしている。