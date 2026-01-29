シンガーソングライターで俳優の星野源（45）が28日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」（水曜後11・00）に出演。歌声が一番好きだというミュージシャンを明かした。

星野と親交のある俳優・松重豊（63）。音楽好きという共通点でつながった2人が“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませる番組。鎌倉、韓国に続いて今回訪れたのは沖縄だった。

酒をやめてからカラオケを歌うことも一切なかったという松重。先日、10年ぶりのカラオケを初めてしらふで歌ってみたところ「本当に自信喪失というか。許せないレベルの下手さ」だったといい、「どうしたら歌がうまくなるの？たとえば、この人うまいなぁ…っていう、いま現存しているミュージシャンって…」と星野に尋ねた。

すると、星野は「僕、一番好きな歌声は細野さんなんですよ」と細野晴臣（78）の名前を挙げた。

「誰もマネできないんで。もう細野さんの声と歌がただそこにあって。それが果てしなく魅力的であって。技術とか技術じゃないみたいな、超えたところで歌ってる感じが凄いするんですよね。だからもうそれが本当に好きで」

ここで「細野さんの曲をかけます」と宣言して星野がセレクトしたのは1976年リリースのアルバム「泰安洋行」の1曲目に収録されている「蝶々―San」。

2人で静かに耳を傾けたあと、星野の第一声は「最高！」だった。