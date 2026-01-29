「着る服ない（涙）」→【ハニーズ】に駆け込んで！ 40・50代の即戦力♡「1,000円台トップス」

今日は何を着よう……とクローゼットの前で悩んでいる大人女性は【ハニーズ】のプチプラトップスをチェックしてみて。なんと1,000円台で、大人コーデにも取り入れやすいトップスがラインナップ中。冬コーデではインナーとして、春には一枚で着られるからコスパ優秀かも。コーデの脱マンネリにも一役買ってくれそうです。

襟デザインが上品なボーダートップス

【ハニーズ】「スカラップトップス」\1,480（税込）

襟のスカラップカットがレディな雰囲気のボーダー柄トップス。細めのリブ素材も相まって、きれいめ派の大人コーデにもマッチしそうです。ジャケットやカーディガンのインナーとしても使いやすく、通勤にも休日にも活躍する予感。こちらのオフ × クロのほか、無地が全5色展開です。

コーデが品よく決まる優秀トップス

【ハニーズ】「袖シャーリングハイネック」\1,216（税込・セール価格）

シャツやカーディガンなどのインナーにするだけで、グッとコーデが上品にまとまりそうなハイネックトップス。袖口にはシャーリングが施されており、コーデにさりげない華やかさを添えたい日にもぴったりです。ストレッチ性があって、着心地もよさそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M