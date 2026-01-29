◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）

古馬Ｇ１の出走決定ルールが今年から変更された。最優先のレーティング上位出走枠が５頭から１０頭に拡大（ファン投票による春秋グランプリは除く）。続いて優先出走権保有馬で、出走決定賞金順の枠は少なくなり、優先権の価値はより高まる。

１着馬にフェブラリーＳの道が開ける根岸Ｓ。地方馬サントノーレ（牡５歳、大井・荒山勝徳厩舎、父エピカリス）に注目したい。前走でオープン特別を制してきた馬が４頭いるが、前走ＯＰ特別１着馬は【０・４・３・１５】（以降データは過去１０年）で未勝利。勝ち馬９頭が前走重賞出走組（残る１頭は３勝クラス１着からの昇級）で、特に際立つのは前走重賞の５歳馬で【５・１・０・６】。５頭の勝ち馬で重賞連勝は１頭だけで前走着順は無視していい。

サントノーレの前走はキングズソード、ウィルソンテソーロ、シャマルなどに先着してのＪＢＣクラシック３着。また４００メートルの距離短縮も前走２けた着順を除くと【２・１・４・７】と半数が馬券対象になっている。無論、初のＪＲＡでの出走は懸念だが、ＪＲＡ重賞では地方馬に初めて騎乗する横山典弘騎手の起用は１着を取りにきていると思えてならない。