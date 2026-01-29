Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¡õ±Ý¸ÍÍÎ»Ê»á¡¢¡Ø¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¸ø³«¤«¤é1Ç¯¤Î¿´¶¡¡¥²¥ë¥°¥°ÅÐ¾ìÈëÏÃ
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤È¥«¥é¡¼¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¡£29Æü¤Ë¤Ï¡ØBlu-ray¡õDVD¡õ¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È¯ÇäµÇ°¾å±Ç²ñ¡Ù¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¤È±Ý¸ÍÍÎ»Ê»á¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¡ÄÇ®¤¯¸ì¤ëÄá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¸ø³«¤Î¡Ø·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ35.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤«¤éÁ´12ÏÃ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ÈÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¡¢SNS¤Ç´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Í»¡¤ä´¶ÁÛ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤òÀÊ´¬¤·¡¢2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏÃÂêºî¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ËÜºî¤ÎÆ±»þ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤¬È¯É½¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤ÏÁ´3´¬¤Ç¡¢28Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ù¤ÏÁ´1´¬¤Ç5·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØBeginning¡ÙÉõÀÚ¤ê¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¡£º£¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¡Ø¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹ÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£±Ý¸Í»á¤â¡ÖµÓËÜ¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÏCD¥É¥é¥Þ¤ÎÀ½ºî¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹ÄÒ¤±¤Î¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£Âè4ÏÃ¤Ë¤Ï¥·¥¤¥³¤Î°¦µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥²¥ë¥°¥°¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤ÎÀ©¼°ºÎÍÑµ¡¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥²¥ë¥°¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¢¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ê¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ë»³²¼¡Ê¤¤¤¯¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¡£»³²¼¤¤¤¯¤È¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ø¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡ÙÀ¤³¦¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¶¥¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¥¶¥¯¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ë¿ä¿ÊºÞ¤Î¥¿¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÊ®¼Í¥Î¥º¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¸À¤¦¤È±§ÃèÁ¥¤Î°ì¼ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥¸¥ª¥ó·³¤ÎMS¤Ï´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÇò¤¤¥¬¥ó¥À¥à¤È¤·¤Æ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ï¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁ´¤Æ¡£¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤·¤«¥¨¥ó¥¸¥ó¥Î¥º¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ï¢Ë®·³¤ÎMS¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£¤Î¤Á¤Î¤Á¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤¬¡¢¥¸¥ª¥ó¤ÈÏ¢Ë®¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤ò¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥²¥ë¥°¥°¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤·¤ÆÎ¾¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂ¤Ë¤Ï¿ä¿ÊºÞ¥¿¥ó¥¯¤È¥í¥±¥Ã¥È¥Î¥º¥ë¡£»³²¼¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥à¡¢¥¶¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¸åÈ¾¤Ë¥®¥ì¥ó¤È¥¥·¥ê¥¢¤ÎÂÐÎ©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥®¥ì¥óÂ¦¤È¥¥·¥ê¥¢Â¦¤Ç»È¤¦Ê¼´ï¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥®¥ì¥óÂ¦¤¬¥Ó¥°¥¶¥à¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢±Ý¸Í»á¤Ï¡Ö¥¥·¥ê¥¢Â¦¤ÏËÍ¤¬¥®¥ã¥ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¥·¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎMS¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿··¿¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥®¥ã¥ó¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤´¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤È¤µ¤ó¤¬¡ØÈ¯Ãí¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¥®¥ã¥ó½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£½¸¹çÅªÌµ°Õ¼±¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥®¥ã¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¥¨¥°¥¶¥Ù¡¦¥ª¥ê¥Ù¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ª¥ó¤¬Àï¸å¤Ë³«È¯¤·¤¿¿··¿MS¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Äá´¬´ÆÆÄ¤â¥Ï¥¯¥¸ÁõÈ÷¤ò¤·¤¿¥®¥ã¥ó¤Ë¹û¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾èµ¡¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØBeginning¡Ù¸ø³«»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Äá´¬´ÆÆÄ¤È±Ý¸Í»á¤Ï¥¸¥à¤È¥É¥à¤Î¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤«¤ÇÁêÍÆ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Äá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏÃ¿ô¤Î½çÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³¶¯¤¤¤Î¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¤Î¤¬½Ð¤ë¡£4ÏÃ¤Ï¥É¥à¡¢5ÏÃ¤¬¥¸¥à¡¢º£²ó¤Ç¸À¤¦¥²¥ë¥°¥°¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é±Ý¸Í¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡ØµÕ¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç4ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦±Ý¸Í»á¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬¥²¥ë¥°¥°¤Ç¤â´ðËÜ¤Ï¥¸¥à¤Î³°¸«¡£¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥Þ¥ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¸¥à¤Î¥Þ¥ô¤Ã¤ÆÀïÎÏº¹¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÂÐÅù¤Ê¶¯¤¤Å¨¤È¤·¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥â¥¹¥¯¡¦¥Ï¥óÇî»Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¥¢¥à¥í¤Îµ¡ÂÎ¤Ë»Ü¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥²¥ë¥°¥°¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¸¥à¤Ê¤é¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ÇÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤Ï¡¢ÀïÁèÆñÌ±¤Î¾¯½÷¥Ë¥ã¥¢¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èó¹çË¡¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä·èÆ®¶¥µ»¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Á¥å¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Þ¥Æ¤Ï¡¢GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤ò¶î¤ê¡¢²×Îõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÆü¡¹¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±¤¸º¢¡¢±§Ãè·³¤È·Ù»¡¤ÎÁÐÊý¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ô¥¬¥ó¥À¥à¡Õ¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¤¬Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
