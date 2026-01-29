現在TVerにて第1話から第4話が配信中のドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）より、松嶋菜々子、佐野勇斗、大地真央のコメントが公開された。

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。松嶋がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める。

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米偏を取って「コメ」と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんな「コメ」の中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」＝通称「ザッコク」。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設。“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取り柄の室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。また、正子と因縁がありそうな経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）、ザッコクを毛嫌いする上長・麦谷実（戸次重幸）、さらに正子の父・米田田次（寺尾聰）も登場する。

自身の役柄について松嶋は、「まずはチームを育てて、まとめ上げながら、最終的に目的を果たしていくという役どころ」と説明。東大卒のエリート・笹野耕一役の佐野は「正子さんと二人のときにはちょっと違った一面が見えたりもするので、関係性にも注目してほしい」と語り、かつて“ガサ入れの魔女”と呼ばれた飯島作久子役の大地は「『和菓子を食べてゆっくりしていたいのに……』と思っていたけれど、どんどん正子さんに引っ張られていく」とキャラクターの変化を明かした。

これまでの放送回での注目ポイントとして、松嶋は「だいたい1話につき1回、高橋克実さん演じる古町豊作さんを相手に舌打ちしています（笑）」と意外な見どころを告白。また、佐野と大地は、古町（高橋）が「着手」と言うシーンでのアドリブ「チャックシュン（着手＋くしゃみ）」のエピソードで盛り上がり、現場の和やかな雰囲気を伝えた。

また、第5話以降のシーンについては、松嶋が自ら握ったおにぎりが登場する場面での裏話を披露。「家で（おにぎりを握る動作を）やりながら、ずっと台詞を言っていました」と練習を重ねたことを明かし、実際に食べた佐野も「梅と鮭、味違いで2個もいただきました！」とコメントを寄せた。

松嶋菜々子×佐野勇斗×大地真央 コメント●演じるキャラクターについて松嶋：私が演じる米田正子は、ザッコクという部署を立ち上げて、精鋭たちを集めるところから始まります。まずはチームを育てて、まとめ上げながら、最終的に目的を果たしていくという役どころです。佐野：僕が演じる笹野耕一は、東大卒で、すごく優秀で頭の切れる役です。明るい印象を受けると思うんですが、正子さんと二人のときにはちょっと違った一面が見えたりもするので、「この二人の関係性に何があるのかな？」というところにも注目していただけたらと思います。大地：私が演じる飯島作久子は、もともと正子さんの上司だったんですが、ある事件から現場を退き税務署にいたところを、正子さんに誘われてザッコクのメンバーになりました。「和菓子を食べてゆっくりしていたいのに……」と思っていたけれど、どんどん正子さんに引っ張られて、昔の“ガサ入れの魔女”が戻ってくるキャラクターです 。

●繰り返し見てほしいシーン松嶋：正子的には、だいたい1話につき1回、高橋克実さん演じる古町豊作さんを相手に、どこかで舌打ちしています（笑）。そのシーンを探してみてほしいなと思います。大地：私は、第2話に出てくる18年前のシーンです。「答えが分からないなら続けるしかない」という台詞があるんですが、それがすごく心に来たなと。続けることって大事なんだなと思いました。佐野：僕は流行語大賞を狙ってるんですが、古町さんの「着手」ですね。いちばん最初、くしゃみと同時に「チャックシュン」とおっしゃったのが最高に面白かったんですが、監督の意向で採用されなくて（笑）。松嶋：一発目の「着手」だったので、「しっかり聞かせたい」ということで（笑）。あれはアドリブです 。

●撮影現場でのエピソードと今後の見どころ佐野：正子さんがおにぎりを握ってくださるシーン（第5話）で、松嶋さんが握ったおにぎりを食べられたことがうれしかったです（笑）。しかも味違いで、梅と鮭の2個も！大地：おにぎりを握りながら長台詞を言うのが見事なんです。もう、すごいです。松嶋：家でこうやって（おにぎりを握る動作を）やりながら、ずっと台詞を言って練習しました（笑）。ドラマ後半は、「正しく集めて、正しく使う」という決め台詞のうち、「正しく使う」ほうに、もう少し焦点を当てていきます。そこが見どころになりますので、ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）