ÃíÌÜ¤Î½÷Í¥¡¦°ð³ÀÍèÀô¡¡¡Ö£Â¡¥£Ì¡¥£Ô¡¥¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ð³ÀÍèÀô¤¬¡¢£²£¸ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö£Â¡¥£Ì¡¥£Ô¡¥¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Î£³·î¹æ¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ð³À¤Ï£´ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×½Ð±é¤ä¡¢£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£»¨»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¤¯¤ë¤ß¤Î¤ë¡×¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈï¼ÌÂÎÉ½¸½¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÁö¤ë¡×¡Ö¾è¤ë¡×¡ÖÄ·¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÆ°ºî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤«¡×¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ð³À¤Ï¡ÖÏ¢ºÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÁÇ¤Î°ð³ÀÍèÀô¤Î»×¹Í¤äÀ¤³¦´Ñ¡¢´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏ¢ºÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤¿¤·¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£