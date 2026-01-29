大地真央、“元宝塚スター”2人と組を超えた夢の共演 『おコメの女』スピンオフに出演
俳優・松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。そのスピンオフとなるTELASAオリジナルドラマ『おコメの休日』飯島作久子編が、29日の本編第4話放送終了後から、TELASA（テラサ）で独占配信がスタートした。
【写真】元宝塚スター2人と夢の共演を果たした大地真央
東京国税局資料調査課《通称・コメ》内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室《通称・ザッコク》を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していく本作。
『おコメの休日』は、本編では描ききれない《ザッコク》メンバーを深掘りするスピンオフドラマとなる。TELASAで第1弾となる《飯島作久子編》の独占配信がスタートした。
さらに今後、第2弾として佐野勇斗主演の《笹野耕一編》を配信することも決定している。
『おコメの休日』飯島作久子編では、作久子（大地真央）が仕事を終えた後の様子が描かれる。“今日こそは気になっていた焼肉店に行く！”と決意した作久子は、俵優香（長濱ねる）を誘う。しかし、ワークライフバランス重視の優香が付き合ってくれるわけがなく、あっさり撃沈。今にも泣き出さんばかりの勢いで落ち込んでしまう。そう、“ガサ入れの魔女”として脱税者を震え上がらせる作久子には、想像もつかない意外な弱点があった。それはなんと、ひとりで外食ができないこと。驚く優香に励まされ、ついに“ひとり焼肉”を初体験することになった作久子は、勇気を振り絞って焼肉店へ。するとそこで思いもよらぬ展開が待ち受けていた。
さらに、このスピンオフドラマ限定で、元宝塚スターの俳優2人が特別出演。焼肉店の店長・永田菫を元宙組トップスターの大空ゆうひが、店員・華を元月組の娘役スター・ゆいかれんが演じる。元月組トップスター・大地＆大空、ゆい…組を超えた夢の共演が実現した。
