巨人は２９日、公式マスコットガールＶＥＮＵＳのメンバーとして２０２４年から活動する松崎さやがＳＨＡＲＰ台湾のＡＱＵＯＳスマートフォンの年間アンバサダーに起用されることになったと発表した。現役ＶＥＮＵＳが球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初めて。今後はテレビＣＭやポスター、カタログ等のモデルとして活動するほか、台湾で行われる同社のイベントにも参加する予定だという。

巨人はこれまで３軍遠征やＯＢ戦、２４年に球団創設９０周年事業として開催された台北ドームでの親善試合などで台湾と交友を深めてきた。昨年もマスコットの現地公演などが行われたが、今回、松崎が起用されたことでさらに台湾との関係を強化していくという。

松崎は球団を通じて「この度、台湾ＳＨＡＲＰのＡＱＵＯＳ携帯アンバサダーに起用いただき、大変光栄に思っております。最初にお話をいただいた時は『夢かな？』と思うくらいとてもびっくりしました。昨シーズンはＶＥＮＵＳとして９月にＰａｓｓｉｏｎ Ｓｉｓｔｅｒｓ（中信兄弟）とのコラボ、そして１２月のＶＥＮＵＳ ＰＲＩＤＥ公演と２回にわたって台湾を訪れ、たくさんのご縁に恵まれました。行くたびに大好きになる台湾でお仕事ができることに本当に感動しています。チアの注目度がとても高い台湾でＡＱＵＯＳ携帯のアンバサダーとして活動することで、今度は私が日台の懸け橋にもなれるよう頑張っていきます」とコメントした。