【2026年1月】個人向け国債固定3年とネット銀行の定期預金に100万円預けた時の利息の違いは？
金利の上昇が続くいま、なるべくリスクを避けながら、少しでも利回りのよい運用先を選びたいという方は多いのではないでしょうか。その中でも、元本が保証されている「個人向け国債」や「ネット銀行の定期預金」は、初心者が選びやすい資産運用の選択肢です。
今回は、個人向け国債「固定3年」と、ネット銀行の高金利「3年満期定期預金」にそれぞれ100万円を預け入れた場合に、3年後どのくらいの利息が得られるのか比較してみましょう。
・税引き前の受取利息：約3万9000円
・税引き後の受取利息：約3万1078円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
参照：固定3年「第188回債」財務省
▼高金利の定期預金例（2026年1月時点）
【あおぞら銀行】
・商品名：BANK The 定期
・金利：年1.1％（3年・半年複利型）
・預入額：50万円以上
・対象者：日本に居住している個人の方
・注意点：中途解約利率は年0.1％（税引き前）となります
・他の選択肢：3年以外に、6カ月（年0.7％）・1年（年0.9％）・2年（年1％）・5年（年1.3％）もあり。6カ月と1年の利息計算は単利ですが、2年・5年は半年複利で計算されます
単利（たんり）とは、預け入れた「最初の元本（100万円）」に対してのみ利息がつく計算方法です。何年預けても、毎年もらえる利息の額は一定です。
一方、複利（ふくり）とは、一定期間ごとについた「利息」を元本に組み入れ、その合計額に対して次の利息を計算する方法です。
参照：あおぞら銀行「BANK The 定期」
BANK The 定期に、100万円を預け入れた場合、3年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約3万3457円
・税引き後の受取利息：約2万6662円
こちらも、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
ここまで、個人向け国債「固定3年」とネット銀行の定期預金について、100万円を預け入れた場合の3年後の税引き後利息を比較してきました。
結果として、個人向け国債の方が「約4416円」多い利息を受け取れます。つまり、「少しでも多くの利息を受け取りたい」という方には、現時点では個人向け国債・固定3年の方がより有利な選択肢といえるでしょう。
その際、高金利な定期預金を選ぶ上で必ず確認しておきたいのが「途中で解約する場合」のルールです。
▼途中で解約する場合には制限あり
定期預金は原則として満期まで預けることが前提の商品です。途中解約自体は可能ですが、その場合は当初の金利ではなく、大幅に低い「中途解約利率」が適用されます。
あおぞら銀行「BANK The 定期」の場合、中途解約利率は「年0.1％（税引き前）」です。満期を待たずに解約すると、手元に残る利息はごくわずかになってしまう点に注意しましょう。
また、定期預金は「一部解約」ができません。100万円預けていて「急に10万円だけ必要になった」という場合でも、全額を一括解約しなければならないケースが一般的です。
▼個人向け国債は「1万円単位」で解約可能
一方で、個人向け国債は柔軟性に優れています。購入から1年が経過すれば、1万円単位で部分的な解約（中途換金）が可能です。
その際、「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」は差し引かれますが、必要な分だけを現金化できる点は、急な出費に備える上で大きなメリットといえるでしょう。
そんなとき、有力な候補になるのが個人向け国債です。今回の試算ではネット銀行の定期預金よりも利息が多く、さらに1年たてば1万円単位で「部分解約」ができるため、急な出費にも柔軟に対応できることが確認できました。
一方で、ネット銀行の定期預金は「当面使う予定がなく、むしろ満期まで手を付けずに置いておきたい資金」に向いています。
中途解約をすると利息が大幅に下がってしまううえ、全額を一括解約しなければならないケースが多いため、あえて「引き出しにくい環境」に置くことで、着実にお金を貯めることができます。
利息の数字も大切ですが、そのお金の「使い道」と「いつ必要になるか」も冷静に見極めることです。ご自身のライフプランに合わせて、より「自分に合った預け先」を選びましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
