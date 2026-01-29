“おにぎり”で、地域活性化を目指すという『おにぎりサミット2026』が27日、東京・八重洲で開催されました。

イベントでは、名産品の試食ブースや具材の人気ランキングの発表など、“おにぎり”にまつわる様々な催しが行われるなか、特に好評だったのが、14の自治体それぞれの名産品を使った“ご当地おにぎり”です。参加者は「ご飯もやわらかくてすごくおいしいです」と話しました。

岩手県陸前高田市は、かき、いくらなど三陸の海の幸を、ふんだんに盛り込んだ『たかたむすび』。さらに、山形県米沢市の名産「米沢牛」をカレー風味に味付けした『米沢牛カレーおにぎり』。そして、青森県大間町からは、今年の初競りで、史上最高値をつけて話題となった『大間産のマグロ』を使った、ネギトロのおにぎり『大間ネギトロマグロ』。中身もぎっしりと詰まっていて、食べ応え抜群です。

会場の参加者に今のおにぎり事情について聞いてみると、「すべてが上がってる、ちょっと値段高いから（おにぎり買うのを）控えちゃうし大変ですね」や「2つ買いたいところを1つにしてしまったりとか、そういうのはあるかもしれないですね」と話しました。

“おにぎりの買い控え”をするという声も。そんな節約志向に応える、“おにぎりのトレンド”とは？ おにぎり協会の中村祐介代表は、「大きなおにぎりというのが、トレンドとしては伸びていくと考えています。2つ買うとちょっとコスパが悪いかなとか、1つの大きなおにぎりで満足してしまおうと流れてきているんじゃないかな」と話しました。

（1月29日放送『news every.』より）