冬に行きたい「埼玉県の温泉地」ランキング！ 2位「小鹿野温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷たい空気に包まれる季節になると、体の芯から温まる温泉が恋しくなります。白く染まった景色を眺めながら過ごす湯の時間は、日常を忘れさせてくれる特別なもの。冬だからこそ訪れたい温泉地に注目が集まっています。
All About ニュース編集部は1月14〜15日、全国10〜60代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「埼玉県の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「豊かな自然の中にあるので癒されそう」（40代女性／神奈川県）、「西武池袋線の秩父駅からタクシーで15分くらいで着くから」（50代女性／静岡県）、「変わった名前で知らない温泉地なので行ったら話題になりそう」（50代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「山に囲まれた静かな環境で冬でも落ち着いて過ごせるし、武田信玄ゆかりの歴史ある名湯にも惹かれるから」（40代女性／鹿児島県）、「弱アルカリ性の単純冷鉱泉が冷えた体を温めてくれそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「日本最古級の歴史と静かな自然に包まれた“隠れ里の湯”を味わえるから」（50代男性／青森県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は1月14〜15日、全国10〜60代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「埼玉県の温泉地」を紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：小鹿野温泉／103票2位は「小鹿野温泉」でした。秩父市に隣接する小鹿野町にある温泉で、寺院の敷地内から湧き出る源泉として知られています。秩父の自然に囲まれた静かな環境で、冬には雪景色とともに温泉のぬくもりを楽しめます。
回答者からは「豊かな自然の中にあるので癒されそう」（40代女性／神奈川県）、「西武池袋線の秩父駅からタクシーで15分くらいで着くから」（50代女性／静岡県）、「変わった名前で知らない温泉地なので行ったら話題になりそう」（50代女性／宮城県）などのコメントがありました。
1位：和銅鉱泉／104票1位は「和銅鉱泉」でした。埼玉県秩父市にある和銅鉱泉は、奈良時代に発見されたと伝えられる歴史ある温泉地。周囲は山々に囲まれ、冬の澄んだ空気の中で静かに過ごせる隠れ家的存在です。鉄分を多く含むお湯が体を芯から温めてくれます。
回答者のコメントを見ると「山に囲まれた静かな環境で冬でも落ち着いて過ごせるし、武田信玄ゆかりの歴史ある名湯にも惹かれるから」（40代女性／鹿児島県）、「弱アルカリ性の単純冷鉱泉が冷えた体を温めてくれそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「日本最古級の歴史と静かな自然に包まれた“隠れ里の湯”を味わえるから」（50代男性／青森県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)