テスト前に「焦らない」親がやっていること。3姉妹を最難関校合格に導いた“中学受験のプロ”の習慣
テストが近づくと、つい「計算ミスしないでね」「字をきれいに書くのよ」と声をかけてしまう。 子どもを思うがゆえの言葉ですが、その“直前の注意”が、実は逆効果になっているかもしれません。
3人の娘を桜蔭をはじめとする難関校合格へ導いた井上晴美さんは、「テスト前こそ、親は注意を封印することが大切」だと語ります。
さらに、テストを終えて答案を持ち帰ってきたあとの対応次第で、子どもの学力の伸び方は大きく変わるといいます。
テストを「いやなもの」にせず、次につなげていくために、親はどのように関わればいいのか。井上さんの著書『中学受験で子どもを壊さない！合格へ導く「5つの約束」』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）から、テスト前後に親が意識したい習慣を抜粋してご紹介します。
【画像】中学受験は親の「向き／不向き」が顕著に出る。「向いていない」親の特徴とは
子どもより親のほうが「少しでもいい点を取ってほしい！」と気合いを入れすぎて、「あれができてない」「ここも不安」と焦りが募っていく。その結果、つい感情的になって子どもとぶつかってしまうのです。
こうした親の言動は、子どもを思うがゆえについとってしまうものですよね。
けれどもそのとき、子どもはどんな気持ちでしょうか？
「怒られてばかり」「自分はダメなんだ」と悲しくなったり、親の期待に応えられないもどかしさで胸がいっぱいになったりしているかもしれません。そんな心の状態では、テスト前のラストスパートが充実したものにはならないでしょう。
子どもの弱点を知っているからこそ、「計算ミスしないようにね」「答えはきれいな字で書くのよ」といった注意を直前になって伝えてしまう。
すると素直な子どもほど、親から受けた直前の注意を忠実に守ろうとします。その結果、「計算ミスをしない」「きれいな字で」と、その点ばかりに気を取られ、思考力やひらめきが発揮できなくなってしまうのです。
「本番で力を出し切れるように」という願いから、親が最後のアドバイスをしたくなる気持ちはもっともなもの。ですが、そうした注意が子どもの足を引っ張ってしまうこともあるのです。
テストの本番では、ただでさえ緊張して普段の実力を出しにくくなります。それなのに、本番直前で親に注意されると緊張感はさらに高まります。
だからこそテストには、できる限りいつもどおりのスタイルで臨めるようにしてあげましょう。
親は、これまでの子どものがんばりを信じて注意をせずに送り出す。そのほうが子どもは、自分の力を発揮しやすくなるのです。
▼ポイント
・テスト前は、親が焦ることで子どもに余計なプレッシャーをかけてしまうことも
・テスト直前の注意は逆効果。注意に気を取られて本来の実力を出せなくなる
・テスト本番に「いつもどおり」で臨めるよう、子どもを信じることが大切
次こそはもっと良い結果を出してほしい。マイナスをプラスに変えてほしい。そう思うからこそ、子どものミスを指摘するのが正しい親のあり方だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
でも、その指摘の多くは必要のないものです。
なぜなら、「できていないことがある」という事実は、テストを受けた子ども本人が一番よくわかっているから。親に言われなくても気がついているからです。
必要なのは、その先の行動を自分で考えられるようにすること。もし計算ミスをしていたら、「ここにミスがあるよ」と指摘するのではなく、「どんなミスをしたの？」とたずねてみましょう。
そのとき子どもが、「足し算をするところなのに、引き算をしちゃった」と気がついているなら、同じミスをしないように子ども自身が注意すればそれでいいのです。
親は、「よく気がついたね」と子どもの気づきを認めましょう。
そのうえで、「次のテストでは、最後にもう一度見直しをしてみようか」といった前向きな提案をするのもいいかもしれません。そうやって、子どもの気づきを役立てていけばいいでしょう。
親に見せたくなくなり、やがてはテストそのものに苦手意識を持つことも。そればかりか、そんな対応をする親のことを敵と認識してしまうこともあります。
でも、考えようによっては、テストのときに解けない問題があるのは、決して悪いことではありません。なぜならテストは本来、自分の苦手を知って、その後の学習方針を決めるためのものだから。
そう考えるとむしろ、テスト直前に詰め込み勉強をして実力以上の高得点が取れるほうがよくないかもしれません。そうすると苦手なポイントを見過ごすことになりますし、無理やり詰め込むようにして覚えた内容というのは、すぐに忘れてしまうからです。
ですから、テスト直前にあせってがんばりすぎずに、自然体で臨むほうがいいでしょう。
ちなみに長女は、テストの3日前からは記憶ものの勉強をしないようにしていました。そうすることで、自分の弱点や短期記憶でない実力を把握していたのです。
テストの本当の目的は、高得点をとることではありません。あくまでも、その後の勉強に活かすため。そう割り切って、賢く活用すれば、しっかりとした実力がつきます。
▼ポイント
・子どもは、親に指摘されなくても自分のミスに気がついている
・テストは自分の弱点を知って、その後の学習方針を決めるためのものと考えるこの記事の執筆者：井上 晴美 プロフィール
中学受験ママ力開花アカデミー主催、Suclead 株式会社代表。長女の希望により、公立小5年生11月から中学受験をスタート。中学受験の世界、格差に衝撃を受けながらも3カ月で長女の偏差値を20上げるなど奮闘するが、ストレスの多い受験に悩み個性心理学を学ぶ。その後、姉妹を桜蔭合格へ導く。2016年より、同じように悩む受験生ママのため、個性心理学受験カウンセリングをスタートする。子育て受験相談は延べ4800人。(文:井上 晴美)
3人の娘を桜蔭をはじめとする難関校合格へ導いた井上晴美さんは、「テスト前こそ、親は注意を封印することが大切」だと語ります。
さらに、テストを終えて答案を持ち帰ってきたあとの対応次第で、子どもの学力の伸び方は大きく変わるといいます。
【画像】中学受験は親の「向き／不向き」が顕著に出る。「向いていない」親の特徴とは
テスト前こそ注意は封印、「いつもどおり」で実力を出すテストが近くなると、親子げんかが増えるというご家庭の話をよく聞きます。
子どもより親のほうが「少しでもいい点を取ってほしい！」と気合いを入れすぎて、「あれができてない」「ここも不安」と焦りが募っていく。その結果、つい感情的になって子どもとぶつかってしまうのです。
こうした親の言動は、子どもを思うがゆえについとってしまうものですよね。
けれどもそのとき、子どもはどんな気持ちでしょうか？
「怒られてばかり」「自分はダメなんだ」と悲しくなったり、親の期待に応えられないもどかしさで胸がいっぱいになったりしているかもしれません。そんな心の状態では、テスト前のラストスパートが充実したものにはならないでしょう。
「計算ミスしないでね」がミスを招く？特に気をつけたほうがいいのは、親によるテスト直前の注意です。
子どもの弱点を知っているからこそ、「計算ミスしないようにね」「答えはきれいな字で書くのよ」といった注意を直前になって伝えてしまう。
すると素直な子どもほど、親から受けた直前の注意を忠実に守ろうとします。その結果、「計算ミスをしない」「きれいな字で」と、その点ばかりに気を取られ、思考力やひらめきが発揮できなくなってしまうのです。
「本番で力を出し切れるように」という願いから、親が最後のアドバイスをしたくなる気持ちはもっともなもの。ですが、そうした注意が子どもの足を引っ張ってしまうこともあるのです。
テストの本番では、ただでさえ緊張して普段の実力を出しにくくなります。それなのに、本番直前で親に注意されると緊張感はさらに高まります。
だからこそテストには、できる限りいつもどおりのスタイルで臨めるようにしてあげましょう。
親は、これまでの子どものがんばりを信じて注意をせずに送り出す。そのほうが子どもは、自分の力を発揮しやすくなるのです。
▼ポイント
・テスト前は、親が焦ることで子どもに余計なプレッシャーをかけてしまうことも
・テスト直前の注意は逆効果。注意に気を取られて本来の実力を出せなくなる
・テスト本番に「いつもどおり」で臨めるよう、子どもを信じることが大切
テストは結果より「次への作戦ツール」として賢く使う子どもがテストを持ち帰ってくると、ついできていないところを指摘したくなるものですよね。
次こそはもっと良い結果を出してほしい。マイナスをプラスに変えてほしい。そう思うからこそ、子どものミスを指摘するのが正しい親のあり方だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
でも、その指摘の多くは必要のないものです。
なぜなら、「できていないことがある」という事実は、テストを受けた子ども本人が一番よくわかっているから。親に言われなくても気がついているからです。
必要なのは、その先の行動を自分で考えられるようにすること。もし計算ミスをしていたら、「ここにミスがあるよ」と指摘するのではなく、「どんなミスをしたの？」とたずねてみましょう。
そのとき子どもが、「足し算をするところなのに、引き算をしちゃった」と気がついているなら、同じミスをしないように子ども自身が注意すればそれでいいのです。
親は、「よく気がついたね」と子どもの気づきを認めましょう。
そのうえで、「次のテストでは、最後にもう一度見直しをしてみようか」といった前向きな提案をするのもいいかもしれません。そうやって、子どもの気づきを役立てていけばいいでしょう。
「テスト前の詰め込み」が良くない理由親にテストを見せたときにダメ出しばかりされていると、子どもはテストを「いやなもの」と感じるようになります。
親に見せたくなくなり、やがてはテストそのものに苦手意識を持つことも。そればかりか、そんな対応をする親のことを敵と認識してしまうこともあります。
でも、考えようによっては、テストのときに解けない問題があるのは、決して悪いことではありません。なぜならテストは本来、自分の苦手を知って、その後の学習方針を決めるためのものだから。
そう考えるとむしろ、テスト直前に詰め込み勉強をして実力以上の高得点が取れるほうがよくないかもしれません。そうすると苦手なポイントを見過ごすことになりますし、無理やり詰め込むようにして覚えた内容というのは、すぐに忘れてしまうからです。
ですから、テスト直前にあせってがんばりすぎずに、自然体で臨むほうがいいでしょう。
ちなみに長女は、テストの3日前からは記憶ものの勉強をしないようにしていました。そうすることで、自分の弱点や短期記憶でない実力を把握していたのです。
テストの本当の目的は、高得点をとることではありません。あくまでも、その後の勉強に活かすため。そう割り切って、賢く活用すれば、しっかりとした実力がつきます。
▼ポイント
・子どもは、親に指摘されなくても自分のミスに気がついている
・テストは自分の弱点を知って、その後の学習方針を決めるためのものと考えるこの記事の執筆者：井上 晴美 プロフィール
中学受験ママ力開花アカデミー主催、Suclead 株式会社代表。長女の希望により、公立小5年生11月から中学受験をスタート。中学受験の世界、格差に衝撃を受けながらも3カ月で長女の偏差値を20上げるなど奮闘するが、ストレスの多い受験に悩み個性心理学を学ぶ。その後、姉妹を桜蔭合格へ導く。2016年より、同じように悩む受験生ママのため、個性心理学受験カウンセリングをスタートする。子育て受験相談は延べ4800人。(文:井上 晴美)