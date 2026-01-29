【海外ダイソー】バンコク新名所「One Bangkok」に3ブランド複合店が初出店！ 現地リポ
ダイソー・スタンダードプロダクツ・スリーピーの複合店がタイの「One Bangkok」にオープン！現在、全世界で約5600店舗を展開しているDAISO（以下、ダイソー）。そのうち約1045店舗は海外の25の国と地域での出店です。タイには89店舗出店し、海外ではアメリカ、ブラジル、台湾に次ぐ店舗数となっています。（※2025年2月現在のデータ）
今回、「ダイソー」「Standard Products by DAISO（以下、スタンダードプロダクツ）」「THREEPPY（以下、スリーピー）」の3ブランドの複合店が、バンコクの新名所「One Bangkok（ワン・バンコク）」に初出店しました。さっそく取材してきたので、ご紹介します。（※筆者訪問時の2025年12月末は、1タイバーツ約5円）
タイ・バンコクの新名所「One Bangkok」とは
タイの首都・バンコクには、大きなショッピングモールが点在し、どこも賑わっています。その中でも注目を浴びているのが、2024年10月25日にグランドオープンした「One Bangkok」です。
MRT（地下鉄）ルンピニー駅（Lumphini）に直結し、雨の日でも濡れずに店舗に入ることが可能。One Bangkokは複数の建物に分かれており、合計900店舗以上が入る巨大さで、東京ドーム約3.7個分の広さだそうです。
国内店舗と比較しても大きい！ One Bangkok内の3ブランド複合店巨大なショッピングモールであるOne Bangkokの中で、ダイソー複合店は「Parade（パレード）」の中にあります。何階にあるか分からなかったので、インフォメーションデスクで「Where is DAISO」と訊いたら、「3rd Floor」と即答でした。おそらく、今回の出店は注目を浴びているのでしょう。「ダイソー」「スタンダードプロダクツ」「スリーピー」の複合店は2025年11月14日オープンで、筆者が行ったのは1カ月後でしたが、たくさんの人で賑わっていました。
One Bangkokの複合店はダイソー約741平方メートル、スタンダードプロダクツ約372平方メートル、スリーピー約117平方メートルで合計約1230.1平方メートルとなっています。
日本国内の店舗と比較すると、3ブランドのグローバル旗艦店とされているマロニエゲート銀座店が約1645平方メートル、ビックカメラ新宿東口店が約1666.2平方メートルなので、これらの巨大店舗に迫るほどの広さなのです。
Standard Products One Bangkok店タイ初出店となるスタンダードプロダクツは、スタンダードプロダクツのある暮らしのイメージが入口に掲げられていて、洗練された印象を受けました。
日本の地域産業とのコラボ商品や和食器、キッチン用品など約2000種類が60〜500タイバーツで並んでいます。
日本でも人気のジュートバッグも種類豊富です。
THREEPPY One Bangkok店大人かわいい雑貨を追求するブランドであるスリーピーも、今回タイ初出店。店内に一歩入るだけで、ふんわりとしたガーリーなイメージの品々が並んでいました。
バッグ、リビング用品など約2600種類が、60〜500タイバーツで取りそろえられています。
スリーピーのバッグも豊富にそろっている
DAISO One Bangkok店前述の通り、タイには既に89店舗あるダイソー。筆者もそのうちの4〜5店舗を見てきましたが、One Bangkok店の品ぞろえは群を抜くものです。
今回、何よりも驚いたのがダイソーのマスコットキャラクター「だいぞう」がお出迎えしてくれたこと。「だいぞう」は日本国内でもまだ一部の店舗でしか展開されていない、ダイソーファンにとっては希少価値のあるものです。
今、世界的に大流行となっている「抹茶」スイーツも豊富にあります。
えびせんも、こんなに種類があるとは！
日用品は「ないものがない」といっていいのではないかと思われる品ぞろえです。現地の方に少し話を聞きましたが、「ダイソーは特別な場所ではなく、何か必要なものがあればまず足を運ぶ店。ダイソーに行けば、必要としているものよりも便利な機能が付いた、今までは見なかったような品がある」とのことでした。
ペット用品やキャンプ用品もそろっています。
扇子やうちわもあれば、貼るカイロもあります。
現地駐在員が多いタイではうれしい、日本の調味料やふりかけもあります。
本当に「ないものはない」と言った品ぞろえです。タイ在住の人や旅行でタイを訪れる人は、ぜひダイソー、スタンダードプロダクツ、スリーピーのOne Bangkok店をのぞいてみてくださいね。
・住所：Witthayu Rd, Khwaeng Lumphini, Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon
・営業時間：10:00〜22:00
・休業日：One Bangkokに準ずる
タイの3店舗Instagramアカウント
・DAISO 公式Instagram：
https://www.instagram.com/daisothailand_official/
・Standard Products 公式Instagram：
https://www.instagram.com/standardproducts_thailand/
・THREEPPY 公式Instagram：
https://www.instagram.com/threeppy_thailand/
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)