「えっぐいバグやんけ」忍たま乱太郎ゲーム公式、無課金を推奨？ 「致命的なバグで笑った」「斬新すぎる」
スマートフォン向けパズルゲーム「忍たま乱太郎ふっとびパズル！の段 あげいん」の公式X（旧Twitter）は1月28日、投稿を更新。“課金をするとゲームに繋がらなくなる事象”を報告しました。
【ゲーム公式が“無課金推奨”】
コメントでは「バグ『施しは許しまへんでーっ！』」「致命的なバグで笑った」「公式が無課金推奨で横転」「一番大事にしないといけない客を追い出すシステム！」「告知はアプリ起動時にしてください。。課金してしまいました。。」「斬新すぎるバグ。笑」「えっぐいバグやんけ」「ぶっ飛びすぎです」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「致命的なバグで笑った」同アカウントは「課金をするとゲームに繋がらなくなる事象を確認しております。問題解決まで課金はせずにお楽しみいただけますようお願いいたします」とポスト。「大変申し訳ございません」と謝罪しています。
「メンテナンスが終了いたしました」29日には「課金処理に関するメンテナンスが終了いたしました」と報告した同アカウント。「このたびは突然のメンテナンスにより、皆さまにご不便とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と、改めて謝罪しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
