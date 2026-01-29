¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·²ÃÆþ¤Î½ù¼ãô¦¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÌîË¾¡¡¡ÖËèÇ¯10¾¡¤Ïµó¤²¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ê¤é10¾¡°Ê¾å¤â¡×
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë¾ÍèÀÈ´·²¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é2·å¾¡Íø¤ò¥Î¥ë¥Þ¤ËÀßÄê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¾ÍèÁü¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿½ù¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÉð´ï¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Î¾¡Éé¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿àÂæÏÑ¤Î»êÊõá¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤«¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÉ¸¤ËÉÁ¤¯¡£¾ëÅç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤â¡Öº£¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£½ù¤â¡ÖËèÇ¯10¾¡¤Ïµó¤²¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ê¤é10¾¡°Ê¾å¤â¼è¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È1Ç¯ÌÜ¤«¤é2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡3·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò´ü¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«Á°¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÇÌó2»þ´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤¤¡×¡£Âç¤¤ÊÌîË¾¤òÊú¤¯´üÂÔ¤Î±¦ÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë