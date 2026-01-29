B1Àîºê¡¢¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê30Ç¯½©¤Ë¡¡¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤Î²°¾å¸ø±à
¡¡ITÂç¼ê¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡ÊDeNA¡Ë¤Ê¤É¤Ï29Æü¡¢Àîºê»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢»±²¼¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1ÉôÀîºê¤Î¿·ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ2030Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµþµÞÀîºê±ØÉÕ¶á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Àîºê¤Î¸µÂô¿É×²ñÄ¹¤Ï¡Ö30Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¶È¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³¹¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿³«È¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê²°¾å¤ò¸ø±à¤È¤¹¤ë·×²è¡£DeNA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ýÍÆ1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤¤¤¤¡¢¸µÂô²ñÄ¹¤Ï¡Ö³¹¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¡Ê¾ÝÄ§¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Àîºê»Ô¤ÎÊ¡ÅÄµªÉ§»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤â¿Í¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£