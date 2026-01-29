「言い表しようのない感動」Ｍ！ＬＫ・佐野勇斗、メンバー５人で見た初日の出公開「撮影終了後、秒で爆睡」

大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗がメンバーで初日の出を見た様子を公開した。

佐野は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「ニノなのに見てくださりありがとうございました！！紅白、ランニングＣＤＴＶの後に自転車で約３０キロ走り、初日の出を見てきました」と記し、メンバーの塩粼太智、山中柔太朗、曽野舜太、吉田仁人と初日の出をバックに肩を組んだショットや、船の中で寝ているショットをアップ。

「きつかったけどめちゃくちゃ楽しかったなぁ ５人で見たこの景色は言い表しようのない感動がありました。頑張ってきてよかったな もっとすげえ景色たくさん見ようね。撮影終了後、秒で爆睡するこいつら。愛おしいかよ チームニノなのにの皆さん。年始にも関わらず本当にありがとうございました！！！」とつづった。

この投稿には、「５人全員で初日の出を見ている姿とっても素敵で感動しました」「本当にお疲れ様 楽しんでるのすごく伝わってきたよ Ｍ！ＬＫ愛が強い勇斗くん」「年末年始本当におつかれさまでした 常に引っ張ってるはやちゃんが本当にお兄ちゃんすぎて感動したよ Ｍ！ＬＫは最高のグループ」「めっちゃいい写真」「５人の絆に涙」「素敵な初日の出ありがとう」「素敵な写真ありがとう」などのコメントが寄せられた。