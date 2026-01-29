中国の専門家によるトラクターのロータリー耕運作業の指導。（太原＝新華社配信）

【新華社太原1月29日】カリブ海の島国グレナダで、中国の農業技術援助プロジェクトが、現地の農業の近代化や貧困削減に貢献している。2022年以降は第8期プロジェクトチームが、中国の先進的な農業理念や技術をグレナダの自然条件と結びつけ、新たな担い手となる農家の育成を進めてきた。

山西国際経済技術合作が実施したグレナダの農業技術援助プロジェクトは、貧困削減で果たす役割でも評価され、「第6回グローバル貧困削減事例募集活動」で最優秀事例に選ばれた。プロジェクト責任者の尹超（いん・ちょう）氏は、グレナダは耕地の質が低く、農業インフラの整備も大きく遅れている上、農家の生産意欲も高くないと指摘し、こうした状況下では、模範となる取り組みを示すことが極めて重要だと語った。

中国の専門家による小型耕運機の組み立て技術の指導。（太原＝新華社配信）

尹氏によると、プロジェクトチームは1ヘクタールの農地を実証拠点とし、品種、技術、モデル、文化の四つの側面から、先進的な実践を展示している。品種と技術革新の面では、新たな野菜品種を導入するとともに、複数の高効率栽培技術を組み合わせて活用している。資源の効率利用では、スマートガラス温室を用いた水耕による立体野菜栽培の実証を中核に据え、現代農業が持つ省エネルギーの優位性を示している。農場にはさらに竹細工の展示室を設け、竹編み工芸品を陳列することで、現代農業技術と地元の文化的要素を融合させ、見学体験に奥行きと文化的なぬくもりを持たせている。

「実際の効果を示すことで、意欲のある農家をまず引き付け、彼らが周囲の人々をさらに巻き込んでいく」と尹氏は語る。キュウリ栽培を例に挙げると、現地では棚を設けてつるを誘引しないため、病虫害が発生しやすく、腐敗もしやすい。誘引技術を導入した結果、平均収量は従来の栽培方法に比べて30％以上増加した。さらに、重点的に育成したモデル農家10戸では、月平均収入が倍増したという。（記者/王学濤、陳志豪）

実証拠点でドラゴンフルーツの栽培技術を学ぶグレナダの農家。（太原＝新華社配信）

実証拠点で行われている竹編み工芸品の展示。（太原＝新華社配信）

中国の竹編み技術を見学するグレナダの人々。（太原＝新華社配信）

電動噴霧器の組み立てを指導する中国の専門家。（太原＝新華社配信）