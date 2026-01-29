県内は山沿いを中心に大雪となっていて、各地で平年を上回る積雪となっています。除雪作業など屋外での活動で注意が必要なのが「落雪」です。時に命を落としかねない危険をはらんでいます。



雪の壁が続く十日町市。



（リポート）

「十日町市に来ています。寄せられた雪は私の152センチの身長を超えるほど積もっていて見通しは悪いです」



下校中の小学生を覆い隠すように積もる雪。十日町市の積雪は2メートル30センチを超え、平年の1.6倍となっています。取材中にはこんなことが…





（記者リポート）「こちらのポスター掲示板、雪の影響でしょうか、足の……（雪当たる）おおー！びっくりしましたね」記者の頭に衝撃が…記者）「今何落ちてきました？」カメラマン）「あの電線の雪です」記者）「びっくりした」電線から落ちてきた雪が頭を直撃。（記者リポート）「重さは頭に何か1キロくらいのものがいきなり乗ってきたのかなぐらいの…危ないですね非常に」落雪の影響は、人以外にも…天井部分が大きくへこんだ軽自動車。運転手の家族によりますと、長岡市で県道を走行中、雪の塊が直撃。運転していた20代の女性は首や腕などにケガをして治療を受けているといいます。この雪の塊…道路の案内標識から落下してきたとのこと。車がへこんでしまうほどの衝撃。時に命を落としかねない危険をはらんでいます。こちらは落雪の危険性を調べた実験映像です。屋根から落ちてきた雪の衝撃で、丈夫な一斗缶が潰れてしまいました。県によりますと昨シーズン、県内で建物からの落雪が一因でケガをした人の数は10人。そのうち1人が亡くなっています。雪下ろしに追われる住民は…Q）ことしの雪はどうですか？重い？〈住民〉「重いですね。毎日積み重なって」Q）例年と比べても雪は多いですか？「何倍かくらいです。全然違います。重いです」30日にかけて大雪が見込まれる県内。県は雪が積もった建物の下で作業をしない、除雪作業は複数で行うなど注意を呼びかけています。