29日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が、2026年度に開催される主要国内大会のスケジュールを発表した。

令和8年度の天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会は、都道府県ラウンドが4月から全国各地で行われる。9月のブロックラウンドを経て開催されるファイナルラウンドは、現時点で開催時期や開催地など詳細は未定だ。

高校バレーは、3冠と言われる大会の内、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）が最初に行われる。2026年大会は女子が8月4日（火）から7日（金）にかけて滋賀県で、男子が8月5日（水）から8日（土）にかけて京都府で開催される。続く国民スポーツ大会は10月11日（日）から14日（水）に青森県の青森市、つがる市、五所川原市で実施。そして、今年も年明け早々バレーボール界を盛り上げた春の高校バレー（春高バレー）は、2027年1月5日（火）から11日（月）にかけて開催予定だ。

また、大学バレーの頂点を決めるミキプルーンスーパーカレッジバレー2026 秩父宮賜杯 全日本バレーボール大学選手権大会（全日本インカレ）は男女ともに11月30日（月）から12月6日（日）に東京都と埼玉県で行われる。

そのほか、2026年度主要国内大会のスケジュールは以下の通り。

▼2026年度主要国内大会スケジュール



大会名/開催日/開催地

令和8年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド/4～7月/全国各地

令和8年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会 ブロックラウンド/9月/全国各地

令和8年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンド/未定/未定

JVA第17回 全国バレーボール総合リーグ優勝大会 ブロックラウンド/4～12月/全国各地

JVA第17回 全国バレーボール総合リーグ優勝大会 セミファイナルラウンド/1～3月/未定

JVA第17回 全国バレーボール総合リーグ優勝大会 ファイナル/未定/未定

スミセイVitalityカップ JVA第46回全日本バレーボール小学生大会/8月3日（月）～6日（木）/東京都・千葉県・神奈川県

令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子/8月4日（火）～7日（金）/滋賀県

令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子/8月5日（水）～8日（土）/京都府

2026ファイテン ジャパンクラブカップ JVA第45回全日本バレーボールクラブ選手権大会 男子/8月7日（金）～10日（月）/香川県（高松市）

2026ファイテン ジャパンクラブカップ JVA第45回全日本バレーボールクラブ選手権大会 女子/8月14日（金）～17日（月）/宮城県（仙台市）

第56回全日本中学校選手権大会/8月20日（木）～23日（日）/広島県（広島市）

第61回全国高等専門学校体育大会/8月28日（金）～30日（日）/三重県（伊勢市）

JVA第29回全国バレーボールヤングクラブ大会/9月26日（土）・27日（日）/和歌山県（和歌山市）・大阪府（門真市）

第80回国民スポーツ大会/10月11日（日）～14日（水）/青森県（青森市・つがる市・五所川原市）

ミキプルーンスーパーカレッジバレー2026 秩父宮賜杯 第79回全日本バレーボール大学選手権大会 男子/11月30日（月）～12月6日（日）/東京都・埼玉県

ミキプルーンスーパーカレッジバレー2026 秩父宮妃賜杯 第73回全日本バレーボール大学選手権大会 女子/11月30日（月）～12月6日（日）/東京都・埼玉県

JOCジュニアオリンピックカップ 第40回全国都道府県対抗中学バレーボール大会/12月25日（金）～28日（月）/大阪府（大阪市）・兵庫県（尼崎市ほか）

春の高校バレー JVA第79回 全日本バレーボール高等学校選手権大会/2027年1月5日（火）～8日（金）・10日（日）・11日（月）/東京都（渋谷区）

第53回全国高等学校定時制･通信制大会/未定/未定

