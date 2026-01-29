日鉄堺BZが2/14、15のHGでバレンタイン企画を開催！ チョコレートの配布も実施

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは29日（木）、2月14日（土）と15日（日）に大浜だいしんアリーナで開催されるSVリーグ男子第14節のヴォレアス北海道戦にて、バレンタイン企画を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントでは「バレーボールの熱気とバレンタインのときめき」をテーマに、特別コンテンツを実施。14日（土）のGAME1では来場者全員に「明治 アーモンドチョコレート（抹茶）」を配布する。

さらに、「応援うちわデココンテスト&B-REX選抜最強応援団」を両日ともに開催。デコうちわと熱い声援で選手への愛をアピールした方の中から、選手やB-REXの視線を奪った「最強応援団」を選抜。選ばれた方には“チョコっと”甘いご褒美をプレゼントするとのこと。実施タイミングは試合前の応援練習時と、試合後のSVリーグパートナー映像放映後に行われるアピールタイムとなっている。

また、今節では「チョコを渡すならこの選手投票！」も実施される。入場口通過後に配布される投票用紙に当日の席情報等を記入の上、本命チョコを贈りたい選手の特設BOXへ投函。試合後、各選手に投票した方の中から1名に選手から“チョコっと”甘いご褒美が贈られる。投票結果については後日公式SNSとHPで発表される予定だ。

バレンタインにちなんだ特別イベントに参加してみてはいかがだろうか。