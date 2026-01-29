『鬼滅の刃』史上初、「SCREENX」「ULTRA 4DX」上映決定！ 予告映像も解禁
公開中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、2月20日よりSCREENXとULTRA 4DXでも同時上映されることが決まった。さらに、SCREENX予告映像が解禁された。
【動画】圧倒的没入感！『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』SCREENX予告
「鬼滅の刃」史上初となるSCREENXとULTRA 4DXでの同時上映は、SCREENX22館、ULTRA 4DX4館にて行われる。SCREENXでしか見ることができない、三面スクリーンでの圧倒的な没入感と極限の臨場感で、新たな劇場体験を楽しむことができる。
本予告映像は、あす1月30日より上映劇場にて放映開始となる（一部スクリーンを除く）。
本作は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』三部作の第一章として、2025年7月18日から公開されている。
吾峠呼世晴による漫画作品をアニメ化した『鬼滅の刃』。物語は、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼狩りの組織《鬼殺隊》へ入隊することから始まる。
《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共にさまざまな鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。
その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。
炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―。”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火ぶたが切って落とされる。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』SCREENX・ULTRA 4DXは、2月20日より上映。
