人気ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」のボーカリスト・野田洋次郎が俳優のリリー・フランキーとの旅の様子を公開した。

２９日までに自身のインスタグラムを更新した野田。「今年も小倉にお邪魔しました。「ただいま」と言えて嬉しかった。」と書き始め、「初日から１０軒ハシゴしたり、楽しくて飲み過ぎたり、二日酔いでお寿司食べたり（お腹いっぱいで目の前の車海老と赤貝のお寿司断念したのを今も後悔、、泣 リベンジしたい）。途中、夫婦喧嘩的なわしゃわしゃなどあり、楽しい旅でした。リリーさん、ありがとーう。写真まだまだあるから、おいおい、載せるかも。＃小倉旅＃女子旅＃リリーとよーじろー＃欠けたる月の満ちるが如し」とつづると、街並みを背景にリリーと並んで撮った写真や、飲食店でくつろぐ様子などを披露した。

この投稿にファンからは「あれ？！夫婦になってるんやね いいないいな。ぶつかり合えるのも、絆の深さですね」「また女子旅のおすそ分け待ってまーす」「２人の空気感好き」「リリーさんといる時の洋次郎の顔が子供みたい」「１０軒もはしご凄い」「夫婦喧嘩ってめっちゃ楽しそうで」などの声が寄せられている。