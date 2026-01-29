ハロー！プロジェクトの公式サイトが29日に更新され、Juice=Juice段原瑠々（24）、つばきファクトリー河西結心（22）、BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU江口紗耶（22）の3人がインフルエンザB型と診断され、今月31日と来月1日に行われる公演を欠席することが発表された。

同サイトで、3人のインフルエンザB型罹患（りかん）をそれぞれ発表。それに伴い、31日の広島公演、来月1日の福岡公演を欠席することが発表された。欠席によるコンサートチケットの払い戻しはない。

また、同ツアーについては、モーニング娘。'26の野中美希が「腰椎椎間板ヘルニア」の影響で広島公演、福岡公演に加え、来月11日の宮城公演、同21日の北海道公演を欠席することが発表されている。

「Hello! Project 2026 Winter」はハロプロ全グループが総出演し、内容が異なる2つの公演「White Tales」「Silver Trails」を届けるツアー。1月2日に東京・品川で開幕し、全国7都市で開催予定となっている。