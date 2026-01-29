WBC¸½ÃÏ±þ±ç´ë²èÂè1ÃÆ¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÁð·îÎ®55¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡À¸¤±²Ö¤Ç¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®
¡¡3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËWBC¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥ó¡¦¥Ç¥Ý¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿¹¾å¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦ÆüËÜÄí±à¡×¤Ç¡¢Áð·îÎ®¥Õ¥í¥ê¥À»ÙÉô¤ÎÁÏÎ©55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬1·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Áð·îÎ®¥Õ¥í¥ê¥À»ÙÉô»ÙÉôÄ¹¤Î»°ËÙÀé±É»ÒÍý»ö¤¬¡¢²ñ¾ìÆþ¸ýÀµÌÌ¤ËÆüÊÆÌîµå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿À¸¤±²Ö¤òÁÏºî¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ëµð¿Í¤ò¾·æÛ¤¹¤ëÆüÊÆÌîµå¸òÎ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿É×¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º»°ËÙ»á¤È¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢ºòÇ¯6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤ÇÀÂµî¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤È¤Îµ²±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂçÃÀ¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤Ê¹½À®¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áð·îÎ®ËÜÉô¹Ö»Õ¤ÎÊÒ»³·ò»á¡¢ÊÒ»³¹ÈÁá»á¤¬ÆüËÜ¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¸áÇ¯¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂçºî¤ä¡¢½éÂå²È¸µ¡¦Ä¼»È²Ï¸¶ÁóÉ÷¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ö±ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼Â±é¡£Áð·îÎ®¤Î³×¿·À¤È¹ñºÝÀ¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±´Û¤Î¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥ë¥á¥¤´ÛÄ¹¤Ï¡¢¡Ö55¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÂçÊÑ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¢¤¬¤ê¡¢¤¤¤±¤Ð¤Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÍè¾ì¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅö´Û¤Ï2027Ç¯¤Ë³«´Û50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÇ°¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤¿½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂçÏÂ¥³¥í¥Ë¡¼¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿¹¾å¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦ÆüËÜÄí±à¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÜ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÏWBC¥¤¥ä¡¼¤Î¸½ÃÏ±þ±ç´ë²è¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·òÆ®¤òµ§Ç°¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£