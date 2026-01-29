乃木坂46井上和「いまだに慣れない」ファッション誌撮影の苦労明かす「寒い中…」

1月28日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、ファッション誌の撮影時の苦労を明かした。

【関連】乃木坂46井上和、ファンから借りたままになっているもの「長い間愛を伝えてくださった」

女性ファッション誌「non-no」の専属モデルを務めている井上は、「今月もね、1月20日に3月号が発売されまして」「ってことは、今の時期、私たちnon-noモデルというかモデルさんたちは、春物の撮影をしているんですね」「寒い中、よくてパーカーです。よくてパーカー1枚で、まあ短パンだったりとか結構ありますよ」とコメント。

続けて、「4月なんて新学期シーズンだったりとかするじゃないですか」「大体4月号とかって、“新学期の大学生コーデ”とかやるじゃないですか。そういうコーデってね、多分絶対薄着ですよね」「室内で撮影もあるんですよ。あるけど、全然、外での撮影もたくさんあるので。『寒い寒い』って言いながら撮影しておりますね」と明かした。

さらに、「薄着で、外で寒い中撮影してると、やっぱスタッフさんとかが『大丈夫〜？』って言ってダウン持ってきてくれたりとか、カイロ温めておいてくれたりとか、温かい飲み物用意してくれたりとか」「“なんていい人に恵まれてるんだろう、自分”ってすっごい実感できる瞬間でもあって」「それでもちょっとね、まだ、いまだに慣れないです」と話していた。