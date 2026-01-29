1月29日、元モーニング娘。の保田圭がInstagramを更新。昨年12月24日に日本テレビ系で放送された音楽バラエティー『Happy MUSICアワー!!!』の写真を公開した。

【写真】Mrs. GREEN APPLEへのリスペクトを込めた衣装姿も公開

保田は、自身のInstagramアカウントにて、「昨年のクリスマスイブに放送された 『Happy MUSIC アワー!!!』の時の写真」「あまりにも貴重なお写真すぎて… 完全に載せるタイミングを失っておりました」「今更感もありますが、せっかくなので」と綴り、番組に出演したMrs. GREEN APPLEの3人と、自身と同じく元モーニング娘。の辻希美、矢口真里、中澤裕子と撮影した記念写真を公開。

続けて、「Mrs.GREEN APPLEの皆さんが小さい頃 モーニング娘。を好きでいたくださったと伺い とてもとても光栄でした(原文ママ)」「ミセスさんありがとうございます」「私もミセスさんの楽曲に 毎日たくさんのエネルギーを頂いているので 今回この様な機会を下さった 番組の皆様に心から感謝です」などと番組を振り返った。

さらに、「#衣装はミセスさんにリスペクトを込めたコーディネートをスタイリストさんにお願いしました」「#ピアスはグリーンアップル」というハッシュタグも添え、グリーンのスカートが印象的な衣装姿や、青リンゴのピアスを見せたアップショットも掲載した。

この投稿に対し、コメント欄には、「圭ちゃんとても綺麗ですね」「すごい豪華なメンバー」「お衣装もめっちゃ可愛くて似合っています！」などの声が寄せられていた。

かつてモーニング娘。のメンバーとして活躍した保田。私生活では、2013年にイタリア料理研究家の小崎陽一氏との結婚を発表し、現在は2018年1月に誕生した息子の育児と仕事の両立に奮闘している。

画像出典：保田圭オフィシャルInstagramより