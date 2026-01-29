声が魅力的だと思う「50代男性俳優」ランキング！ 2位「福山雅治」を19票差で抑えた1位は？
さまざまなドラマや映画で活躍する「50代男性俳優」は、「声」に注目が集まることがあります。そこで、All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回は「50代男性俳優の声」に注目したランキングを作成しました。
「50代男性俳優」の中には、音楽活動をする俳優も多く声が特に注目されます。それでは、「声が魅力的だと思う50代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位に選ばれたのは福山雅治さんです。福山さんは、1990年にシングル『追憶の雨の中』で歌手デビューし、その後は『HELLO』、『桜坂』など数多くの大ヒット曲を生み出しています。
俳優としても人気で、これまで数多くの作品で主演を担当してきました。そんな福山さんは、個性のある声が特徴。ラジオ番組も人気が高く、幅広い世代が福山さんの声に魅了されています。
回答者からは、「本能をくすぐる甘い声をしている」（50代男性／福島県）、「みんながまねしちゃうくらい特徴的な声をしている」（40代女性／神奈川県）、「落ち着きがありながら温かみも感じられる声で、聞くだけで安心感と魅力を感じられる」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは竹野内豊さんでした。竹野内さんはモデルとしてデビューし、1994年にドラマ『ボクの就職』（TBS系）から俳優業もスタート。その後、数多くのヒット作に出演してイケメン俳優として人気を得ます。
ORICON NEWSが発表する「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で5連覇を達成するなど、同性からも支持される俳優です。そんな竹野内さんは、低くて聞き取りやすい魅力的な声でおなじみ。ベテラン俳優らしい安心感を与える声で、高評価を獲得しました。
回答者からは、「甘いマスクから想像できない低くて、やさしい声がとても好き」（40代女性／神奈川県）、「ちょっと渋く低めなんだけど甘い感じが良いと思います」（30代女性／千葉県）、「ドラマなどでみる時にいつもダンディーでいい声だなあと思っています」（20代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
