「風邪惹くなよ」ローラ、色っぽい肌見せコーデに反響「いつもと違う感じです…」「すごい大人らしさ」
タレントのローラさんは1月28日、自身のInstagramを更新。色っぽい姿を公開しました。
【写真】ローラの色気あふれる姿
コメントでは「綺麗すぎる〜」「ローラさんなんてセクシーなんだ〜 本当に女神ですよ〜」「すごい大人らしさです」「可愛い」「綺麗やなローラはいつも！風邪惹くなよ」「美しい」「いつもと違う感じです…」「魅力的です」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「美しい」ローラさんは「頭の中で思っている事を、決めたら、始まる。決めなかったら、何も始まらない」とつづり、9枚の写真を投稿。黒い布を巻いただけのようなデザインのトップスと、ロングスカートを着用しています。胸元とおなかが露出していて、とても色っぽいです。
美しい着物姿も！11日には「新年あけましておめでとう御座います」とつづり、美しい着物姿を披露していたローラさん。ファンからは「着物かっこいい」「とっても似合ってる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
