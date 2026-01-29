『あいのり』桃、3歳次男の前歯に異変 幼少期の自身の写真も公開「同じ歯の位置で、おそろいだね」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日、自身のブログを更新し、3歳の次男“じろ”君の前歯に異変を感じ、歯科医院を受診したことを明かした。あわせて、自身の幼少期の写真も公開し、母としての率直な心境をつづっている。
【写真】幼少期の桃のショットや3歳の次男“じろ”君カットも
桃は「じーの顔をみて…違和感。これはもしや…」と題したブログで、「数週間前から気になっていたこと」と切り出し、にっこりとほほ笑む次男の写真や口元をアップにした写真を掲載。「この写真のじーの顔をみて、気になること、わかる？」「この写真だとめちゃくちゃわかりやすい」とつづり、前歯の片側がわずかに灰色がかって見えることに気づいたという。
「かなり絶妙なんだけど…じーの前歯の片側だけ、ちょっとだけ灰色に見える」と説明し、最近ぶつけた記憶はないとしつつも、「もしや…この時？」と約3ヶ月前に転倒した出来事を思い出したと振り返った。実はその少し前に歯科検診を受けていたものの、当時は特に異常を指摘されなかったといい、「この時は特に気にしてなくて…」とも明かしている。
不安になり、あらためて歯科医院を受診したところ、医師からは「ちょっと灰色ですね」と告げられたという。原因については、「神経が死んでしまってることが原因みたい…」と説明。奥まで神経が死んでしまった場合、今後生えてくる永久歯に影響が出る可能性がある一方で、現時点では強い痛みや歯茎の腫れといった症状は見られないとした。
「これからのことが心配なので、専門の歯医者さんに診てもらうことになりました…」と、予約がなかなか取れなかったことにも触れ、「3ヶ月前の怪我…まさかこんな事になるとは…どうなることやら…ドキドキ」と、不安な胸の内を吐露した。
さらに桃は、自身も幼少期に前歯の神経が死んで黒くなっていた経験があることを告白。幼少期の写真を公開しながら、「いや…じーとレベル違いで黒いじゃん!!」とつづり、「同じ歯の位置で、おそろいだね」とユーモアを交えて振り返った。当時は「乳歯だからほっといても問題ない」と言われたといい、「どうなんだ？」と現在との違いに疑問を投げかけ、ブログを締めくくっている。
この投稿には、「よく気づきましたね」「小さな違和感に気付いて良かった」「じーちゃん大丈夫かな」「歯医者さんでちゃんと座ってて偉い」「桃ちゃんの幼少期がかわいい」「じーちゃんも昔の桃ちゃんもかわいい」など、多くの声が寄せられている。
桃は2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子となる長男、22年5月5日に第2子となる次男が誕生している。
