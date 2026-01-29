歌手・宇多田ヒカル（４３）が、日本時間３０日までにファッションショーを訪れた様子をアップした。

冒頭に英語で感謝を述べて書き出し、続けて日本語で「Ｓａｃａｉの皆さんありがとうございました 壁で隔てられた二つの空間を行き来するモデルさんたちが眩（まぶ）しい光の中に消滅したり出現するのを観（み）てるっていう、お客さんたちがみんなシュローディンガーの猫の観測者になってるような状況がシュールで面白かった その私たちも観察されてお互いの動画に映り込んで」とショーの場内動画とともに投稿。

「あと『いないいないばあ』されてる赤ちゃんの頃の気持ち思い出して対象の永続性について考えさせられた」と感想を述べ、全身ブラックで決めた自身のファッションも披露。厚底のブーツが特徴的だ。

フォロワーからは「カッコイイです」「素敵過ぎます」「着こなしが最高ですね」「最高にかっこいい＆微笑みが最高」「益々魅力溢（あふ）れる４０歳代に成長」「赤ちゃんの頃の気持ちとか思い出してシュールな状況を楽しんでたとはＨｉｋｋｉの着眼点面白くて好き」「黒ずくめで冬のファッション素敵ですね」「その表現力になんだかウルウルしてしまった」との声が寄せられていた。