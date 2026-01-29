ＤｅＮＡ元ヘッドコーチの高木豊氏が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。出演した中日前ヘッドコーチの片岡篤史氏が中日のＡクラス入りについて「予想できる」と期待した。

片岡氏はこのオフに新設テラス席が設置され、外野フェンスが現状より６メートル近く狭くなるバンテリンドームの形状変更を指摘。「球場が狭くなる。今まで１点、２点勝負だったのが、今度は４点、５点となってくると思う。フェンスが６メートル前に来るということは、（今までフライで）アウトがフェンスに当たって二塁打とか、ホームランになっていく。その分、打たれることも多いと言うが、点が入ることに飢えているチームなんで、かなりの効果がある」と話した。

「本塁打は絶対に増えますよ。間違いなく打率もホームラン数も上がるということは、得点能力も上がるということ。今までみたいに初回から前進守備という野球ではなくなってくる」と球場が狭くなることで中日の野球自体が変わると指摘した。

中日の各ポジションの今季戦力を分析した上で「これＡクラスに予想できるんじゃないか」と片岡氏。セの他球団に目を向けると、巨人から岡本、ヤクルトから村上がそれぞれメジャーに挑戦し、ＤｅＮＡはジャクソンら助っ投が総入れ替え。「他球団は主力の戦力ダウンがあるところに、中日は（新外国人の）サノとかルーキーの中西もそう。草加とかそのへんがちょっと変わってくれば、かなり（戦力）アップすると思う」と期待した。