¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÃæ3¾¯½÷¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡·Ù»¡¤¬Ãå°á¤Î¾ðÊó¸ø³«¡¡29Æü¤ÎÁÜº÷¤âÈ¯¸«»ê¤é¤º¡ÄÉã¿Æ¡ÖËÜÅö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬1·î26Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÜº÷³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤Ï½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÃå°á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¤ÏFNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸Ì¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÌÚ¤Î²¼¤Ç¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¡¦Èõ¸ý¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó14ºÐ¤Ç¤¹¡£
1·î26ÆüÌë¤«¤é¤½¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¢ÆÃÊÌ¤ËÃÖ¤¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¼¿©¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¿©´ï¤òÊÒ¤Å¤±¤ÆÉ÷Ï¤¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÈõ¸ý¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡£Èõ¸ý¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î26Æü¤Î¸á¸å7»þ¤´¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë²ÈÂ²¤ÏÈõ¸ý¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Âð¤Î¼þÊÕ¤òÁÜº÷¡£¤·¤«¤·¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¸á¸å7»þ50Ê¬¤¹¤®¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤Ë¤è¤ë¤ÈÈõ¸ý¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¤ÎÊë¤ì¤´¤í¤«¤éÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¼«ÂðÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Û
¡Ö¸µµ¤¤Ê¤È¤¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤Âç³µ¡¢ËèÆü¤É¤³¤«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÉáÃÊ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÈá´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤¿¤À³§¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ëü¤¬°ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×
1·î26Æü¤Î½½ÆüÄ®»Ô¤Ïµ¤²¹¤¬°ìÆüÃæ0¡î¤ò²¼²ó¤ë¿¿ÅßÆü¡£ÀÑÀã¤Ï2m¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÄ¹154cm¤Î¤ä¤»·¿¤Ç¥»¥ß¥í¥ó¥°¤Î¹õÈ±¤À¤È¤¤¤¦Èõ¸ý¤µ¤ó¡£Åö»þ¶»¤ËÇò¿§¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿º°¿§¤Î¥»ー¥¿ー¤È¿å¿§¤Î¥Ç¥Ë¥à¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÈÂ²¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¹õ¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤È¥Öー¥Ä¤¬¼«Âð¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£²È¤ò½Ð¤ëºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î½½ÆüÄ®»Ô¡£·Ù»¡¤Ï29Æü¤â50¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£·Ù»¡¤Ï30Æü¤âÄ«¤«¤éÁÜº÷³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢ÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ò¼«Âð¼þÊÕ¤«¤é¹¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
Èõ¸ý¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÌ¼¤Ë¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÅö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÚÏ¢ÍíÀè¡Û½½ÆüÄ®·Ù»¡½ð¡§025－752－0110