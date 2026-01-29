宝塚歌劇団星組新人公演「恋する天動説−Ｔｈｅ Ｗａｎｄ’ｒｉｎ’ Ｓｔａｒｓ−」が２９日、兵庫・宝塚大劇場で上演された。大希颯（たいき・はやて）が「ＲＲＲ×ＴＡＫＡ”Ｒ”ＡＺＵＫＡ〜√Ｂｈｅｅｍ〜」以来、２度目の主演となった。

１０５期にとって最後の新公での主演。「ＲＲＲ−」の新公は東京公演のみの上演だったため、今回が初の宝塚大劇場での主演。「お稽古が短い間で出来るだろうかと」不安もあったが、「前回よりも周囲が見えた」と自身の変化を語った。「長の期ということもあり、自分の事だけでなく、みんなに気を配らなければ。でも一緒に稽古した仲間と目が合うと、心強かった」と笑顔を見せた。

１７５センチと舞台映えする容姿で、真ん中がよく似合う。歌も緩急自在に聴かせた。本役の星組トップスターの暁千星からは「アレックスの成長が見えづらいかもしれないけど、いま自分が感じていることを理解したらいいよ」とアドバイスをもらった。その言葉を胸に演じたところ、本番が「一番心が動いたし、成長を少し見せられた」と安堵の表情を浮かべた。

また１０７期の碧羽陽（あおはね・よう）が初のヒロイン。本役のトップ娘役の詩ちづるからは「いまを生きる感覚を大切に」との言葉をもらったことを明かした。また１０８期の馳琉輝（はせ・るき）がレスリー（本役・瑠風輝）を演じ、懸命に役に食らいついていた。

新公の長・稀惺かずとは「新公メンバー一人ひとりが必死に食らいつき、最善の舞台をお見せできるようお稽古してきました。東京の新人公演に向け、さらなる努力をしていきたい」とあいさつしていた。