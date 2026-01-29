元AKB48メンバーでタレントの柏木由紀さん（34）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。

「最近の私服たち」

柏木さんは、「たまには最近の私服たち載せてみます」といい、アウターとグレーのパンツを合わせたコーデや、ミニ丈と黒ロングブーツを合わせたコーデなど4枚の私服ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ロングコートを羽織り、グレーのワイドパンツを着用。ライトで照らされた壁を背景に、バッグを持ち、少し上を向いてポーズをきめていた。

2枚目では、カーキのパーカーとブラウンのロングスカートを着用。足元には黒いブーツを合わせ、両手でバッグを持って微笑んでいた。3枚目では、カーディガンとデニムパンツを着用。白いバッグを持って、脚をクロスさせてポーズをきめていた。4枚目では、黒いトップスに、ミニ丈と黒ロングブーツを合わせたコーデも披露している。

この投稿には、「大人っぽくて可愛い」「めっちゃオシャレ」「私服可愛すぎる」「全部似合ってるーーーー」といったコメントが寄せられていた。