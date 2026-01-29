Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×½é¶¦±é»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¸µÇµÌÚºä46ÃæÂ¼ÎïÇµ¤Î½Å°µ
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢2000Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Çºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2023Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¤¿ÃæÂ¼ÎïÇµ¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬½é¶¦±é¤·¤¿2023Ç¯¾å±é¤ÎÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¡¢¡ÖEndless SHOCK -Eternal-¡×¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÂè°ìÊâ
¸÷°ì¡§½é¤á¤Æ·Î¸Å¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
ÃæÂ¼¡§²Î·Î¸Å¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸÷°ì¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£ÎïÇµ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÊý¤¬¿ôÌ¾¤¤¤ë²Î·Î¸Å¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÆÍÁ³¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤Ï¤¤¡£
¸÷°ì¡§¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï»þ´üÅª¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÌ¾»Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î²Î·Î¸Å¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¡£
ÃæÂ¼¡§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷°ì¡§¡È¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡É¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤¦¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤âÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤Æ¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤Ø¤ó¤ä¤ó¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷°ì¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Î·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éË¹»Ò¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ï°ìÀÚÌÜ¤¬¹ç¤ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï²¶¤âÂç³µ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ø¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÃæÂ¼¡§¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷°ì¡§¤Ç¤â¡¢Æü¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉñÂæ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·Î¸Å¾ì¤ÇÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¤è¡£
ÃæÂ¼¡§¤¢¡ª ¤Ï¤¤¡£
¸÷°ì¡§¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±é½Ð¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸÷°ì¡§¤¢¤¢¡¢¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢Á´Éô¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¹¤®¤Æ¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¸À¤¦¤«¡¢·Î¸Å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¸÷°ì¡§¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§º£»×¤¦¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬´¶¤¸¤¿ÃæÂ¼ÎïÇµ¤Î½Å°µ
¸÷°ì¡§¤·¤«¤·¡Ê·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£
¸÷°ì¡§¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¿¾¯¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¡©
ÃæÂ¼¡§¤Ï¤¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£
¸÷°ì¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤è¤ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤«¤â¡ÖÇµÌÚºä46¤Î»Ò¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¸÷°ì¡§¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤Ï¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸÷°ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖSHOCK¡×¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤Ä¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷°ì¡§¡Ö¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Blu-ray¡õDVD¡ÖEndless SHOCK 2024 the Last Year¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
º¸¤«¤é¡§ÃæÂ¼ÎïÇµ¤µ¤ó¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Blu-ray¡õDVD¡ÖEndless SHOCK 2024 the Last Year¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
