カリカリ美味！お弁当にぴったりの「豚肉と舞茸のチヂミ」

「豚肉と舞茸のチヂミ」でお弁当に変化を

物価高騰で、食費を抑えるためにお弁当を作るようになった方も多いはず。毎日お弁当を作っていると、同じようなメニューになってしまいがちですよね。そんなときにおすすめなのが、カリカリ食感が新鮮な「豚肉と舞茸のチヂミ」。マンネリ気味のお弁当に変化をもたらしてくれますよ！



実際に作った人も絶賛！ごまもいい味出しています

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「舞茸の香りと食感が堪能出来て満腹＆満足です」「混ぜて焼くだけ簡単ですね！ごまが効いててとってもおいしかった」などのコメントが150件以上届いており、食感も味も大好評！





手軽な豚こまぎれ肉と舞茸というちょっと珍しい組み合わせですが、チヂミにすることで食べやすくなり、お弁当のメインにぴったりです。ポリ袋使用で洗い物が少ないのもうれしいポイント。

さらに、作りおきしておけば、朝は焼いて入れるだけなので簡単です。新しい年を迎えて、これまでとは違ったメニューに挑戦したいと思う人はぜひ試してみてください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

