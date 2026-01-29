■これまでのあらすじ

妻がボーナスで家族旅行しようと言い出した。不機嫌な妻との生活に息苦しさを感じていた夫は「妻のワガママ」だと言って即却下するが、この一件で夫婦仲はさらに険悪になっていく。一方、妻は夫がパソコンで「離婚」について検索していることを知り…。



【妻side STORY】夫の優しさはいつもどこかズレています。突然娘を義実家に預けると言い出したり、よかれと思ってなのでしょうが、勝手に物事を決めてくるのです。

母ひとり子ひとりで育った夫は、義母をとても大切にしています。だから、義母に孫と時間を過ごさせてあげたい。妻に子育てから解放される時間をあげたい。その気持ち自体はいいと思うのですが…どうして事前に相談をしてくれないんでしょう。さらに、義母は事あるごとに私に二人目を催促してくるのです。病気がちの娘を最優先に考えるために仕事をセーブして家事と育児をワンオペでこなす日々に、そんな余裕はありません。元同僚のキラキラした姿を見て、正直、羨ましいと思ってしまいました。そんな私の葛藤になど、夫は気づきもしない。ズレた優しさを振りかざすだけの夫と、何を話せばいいのでしょうか…。

※この漫画は実話を元に編集しています

