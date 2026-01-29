「二人目は？」義母のプレッシャーに妻は爆発寸前…何も知らない夫のズレた優しさが煩わしい【妻が不機嫌なワケ 第5話】
■これまでのあらすじ
妻がボーナスで家族旅行しようと言い出した。不機嫌な妻との生活に息苦しさを感じていた夫は「妻のワガママ」だと言って即却下するが、この一件で夫婦仲はさらに険悪になっていく。一方、妻は夫がパソコンで「離婚」について検索していることを知り…。
【妻side STORY】
夫の優しさはいつもどこかズレています。突然娘を義実家に預けると言い出したり、よかれと思ってなのでしょうが、勝手に物事を決めてくるのです。
その気持ち自体はいいと思うのですが…どうして事前に相談をしてくれないんでしょう。
さらに、義母は事あるごとに私に二人目を催促してくるのです。
病気がちの娘を最優先に考えるために仕事をセーブして家事と育児をワンオペでこなす日々に、そんな余裕はありません。元同僚のキラキラした姿を見て、正直、羨ましいと思ってしまいました。
そんな私の葛藤になど、夫は気づきもしない。ズレた優しさを振りかざすだけの夫と、何を話せばいいのでしょうか…。
※この漫画は実話を元に編集しています
