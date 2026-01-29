サッカー・アルビレックス新潟は、いよいよ10日後に百年構想リーグ開幕を迎えます。宮崎県で行うキャンプでは、船越監督の練習への一貫したこだわりが、選手の競争意識を高めています。

◆宮崎キャンプ

「暖かい日差しのもと選手は真剣な表情で練習に励んでいます。その表情には、開幕に向けた決意も見えます」



1月9日から宮崎県都城市でキャンプを行っているアルビレックス新潟。開幕が10日後に迫った29日の練習では、選手同士が頻繁にコミュニケーションを取りながらプレーしていました。

◆船越監督のこだわり

ことしは、大きく顔ぶれが変わったアルビ。毎日寝食を共にするなかで、チームは結束力をより高めています。



去年は、J1最下位。38試合を戦って僅か4勝でシーズンを終えました。船越監督は、今季により多くの白星をつかむため、あるこだわりを持って、練習に臨んでいました。



【船越優蔵監督】

「勝つ。勝ち癖をつけるというのは、どのトレーニングにも入れていこうかなと思っています」



こだわりは、常に、勝利を目指し続けること。29日のトレーニングでは、特にそれが色濃く出た瞬間がありました。



「きょうの練習、まず始まったのは、コーンを使ったウォーミングアップです。このアップにも勝敗を付けていて、選手も最後の一歩まで、走りぬいています」



船越監督は、試合の形式から離れた練習でも競い合うことが、選手の競争意識を高めると話します。



【船越優蔵監督】

「ウォーミングアップからも勝ち負けに拘れるように、ポゼッションの練習でも勝ち負けがあるような、得点を与えたりとかすることによって、選手も負けたくないと思うので、前向きに取り組んでくれると思う」



隣にいる仲間との競争が、目の前の相手に宮崎で積み重ねるひとつひとつの勝利が、選手には自信になっているようです。



【石山青空選手】

「アップから全力でというか勝負をすることで勝ち癖を付けるというところもあると思うのでそういった面では…サッカーに関係ないかもしれないけど、勝負でみんな楽しく全力でやっているので、そういった面ではお互い高め合えるところなのかなと思っている。そこはこだわってやっていきたい」



【白井永地選手】

「小さいところからの勝負の積み重ねが、やはり大きな勝負を決めると思うので、すごく大事なことだなと思っています」



【笠井佳祐選手】

「チームの勝利に貢献してみんなで笑うということが自分のなかではことしの目標でもあり、ほんとにみんなで笑顔で喜び合うのが好きな時間なので、しっかり自分がゴールを取れればいいですけど、チームの勝利に貢献できるように、そしてサポーターの方々と一緒に喜べるように全力で頑張りたいと思うので、ぜひ熱い応援をよろしくお願いいたします」



明治安田J2・J3百年構想リーグ、新潟の開幕戦は2月8日。アウェーで愛媛FCと対戦します。



