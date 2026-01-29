Prime Videoにて独占配信中のキム・ヨハン主演ドラマ『第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～』と、メイクアップクリエイター・GYUTAE（ギュテ）がタイアップしたリール動画が公開された。

参考：『第4次恋愛革命』“新しい関係性”が伝わるポスター＆新場面写真公開

本作は、恋愛コードだけが抜けた超理系女子チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）と、顔“だけ”が天才な超人気インフルエンサー兼モデルのカン・ミンハク（キム・ヨハン）という、正反対の世界で生きる2人を描いた青春ラブコメディ。学科統合により同級生となった2人が、“最悪の出会い”をきっかけに距離を縮めていく過程を描く。

Instagramで公開された動画には、SNS総フォロワー数300万人超えを誇るGYUTAEが登場。全身脱毛症やセクシュアリティを公表し、メイクを通じてコンプレックスを強みに変える方法を発信している彼は、本作のサブタイトル「恋はアップデート」をテーマに、新生活に向けた「くすみピンク系メイク」を披露している。

ドラマを視聴したGYUTAEは、主演のキム・ヨハンについて「めちゃくちゃカッコよくて、韓国でいうザ・国宝級イケメンだった」と絶賛。「この作品を観ていたら恋がしたくなる！」と作品の魅力を語り、デートにおける肌作りの重要性についてもアドバイスを送っている。

また、本作では主人公カップルだけでなく、周囲の友人たちの多様な恋模様も描かれている。バイセクシャルやレズビアンなど様々なセクシュアリティのキャラクターが登場することについて、GYUTAEは「普段から韓国ドラマを観ているが、あまり見かけないので新鮮に感じた」とコメント。「そうした多様性が自然な形で描かれていることが純粋に嬉しかった。こうしたラブコメディがあるのはとても素敵だと思う」と感想を述べている。

あわせて、YouTubeチャンネル「WE LOVE K」では、本作の魅力を凝縮したハイライト映像も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）