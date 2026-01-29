¤«¤Ä¤Æ¿À¸Í¤ä²£ÉÍFM¤Ç³èÌö¤·¤¿35ºÐ¥Æ¥£¡¼¥é¥È¥ó¡¢¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·èÄê
¡¡¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï29Æü¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½DF¥Æ¥£¡¼¥é¥È¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ò2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼¥é¥È¥ó¤Ï1990Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£Êì¹ñ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥à¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2018Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£ÍâÇ¯¤è¤ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2019¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï25»î¹ç½Ð¾ì3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢²£ÉÍFM¤Î15Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ËÜ¿¦¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥¿¥¤¡¦¥ê¡¼¥°1¤Ç¤Ï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÅù¤â´Þ¤á¤¿¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç¤Ï26»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¡£2010Ç¯8·î¤Ë18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾·½¸¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»¤Ç91»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£2024Ç¯6·î¤òºÇ¸å¤ËÂåÉ½¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥¿¥¤¡¦¥ê¡¼¥°1¤ò4Ï¢ÇÆÃæ¡£5Ï¢ÇÆ¤ò¤á¤¶¤¹º£µ¨¤â¡¢Âè18Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç15¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö47¡×¤òµÏ¿¤·¡¢2°Ì¤Î¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼FC¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö12¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È°Ëâ¤Îº¸Â¡É¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
