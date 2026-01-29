「手が血で真っ赤になった」痛ましい事件が発生。CL開催前にナポリのウルトラスがチェルシーサポーターを襲撃「２名が病院で治療」

「手が血で真っ赤になった」痛ましい事件が発生。CL開催前にナポリのウルトラスがチェルシーサポーターを襲撃「２名が病院で治療」