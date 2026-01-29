「手が血で真っ赤になった」痛ましい事件が発生。CL開催前にナポリのウルトラスがチェルシーサポーターを襲撃「２名が病院で治療」
衝撃的なニュースが舞い込んできた。
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、チェルシーはイタリア王者のナポリとアウェーで対戦。３−２で接戦を制し、ラウンド16進出を決めた。
この一戦の前に、チェルシーサポーターが襲撃される痛ましい事件が起こっていた。28日、英公共放送『BBC』や英紙『Daily Mail』など複数の英メディアが報じた。
『BBC』によると、被害者は２名。そのうちの１人であるマーカスさんは、７人から８人の友人と一緒にいた時に、ナポリ中心部でチェルシーサポーターのグループがナポリのウルトラス（熱狂的なサポーター集団）に狙われたと語り、その時の凄惨な状況をこう明かした。
「20人から30人ほどの黒ずくめの集団が、視線が合った途端にこちらに向かって歩いてきた。状況を察した人たちは、すぐに走り去った。衝撃的だった。ようやく警察を見つけた時には、全員が動揺していた。私はショートパンツを履いていたが、それが血まみれになり、血が足全体を滴っていた。凶器はドライバーかスタンレーナイフの刃のどちらかだと思う。逃げ始めてから、痛みはほとんど無かった。左の頬が重く感じられ、触った途端、手が血で真っ赤になった」
また、『Daily mail』は、目撃者の証言を伝えている。
「（チェルシー）サポーターらはイタリアの街中でバーへ向かう途中、ナポリのウルトラスの一団に狙われて襲撃された」
この事件を受け、チェルシーは28日にクラブ公式サイトで声明を発表。「クラブは火曜日の夜にナポリで発生した事件を把握している」とし、「２名のサポーターが病院で治療を受けており、命に別状のない負傷を負った。クラブはすべてのサポーターに対し、市内滞在中は最大限の注意を払い、試合前に共有された注意事項を遵守するよう改めて呼びかける」と注意喚起を行なった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
