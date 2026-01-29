俳優の東出昌大（37）が31日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。波乱万丈な人生を振り返ったり、ド直球質問にあまりに正直に答えすぎてMCの明石家さんまから“ダメ出し”を食らう場面があった。

名物企画「なにをきくねん」コーナーに登場。実に11年ぶりという共演に、さんまが「この11年の間に色々あったんだ」としみじみ語りかけると、東出は「色々ありました」と笑い飛ばし、芸能履歴書ボードをもとに、波乱万丈な人生を振り返っていく。

デビュー秘話をはじめ、俳優としての転機について、NHKの連続テレビ小説「ごちそうさん」への出演だったと回想。自身の過去についてまったく気にするそぶりを見せない東出に、共演のアキナ山名から「今日は何を聞いてもいいんですか？」という声が飛ぶが「いいですよ！」と笑顔で対応。世間をにぎわせたスキャンダルをはじめ、NGなしの赤裸々トークを展開していく。

ここで、彼氏のことで悩んでいるという観覧者から東出に、「どうして男の人は浮気みたいな危険な道に進むのですか？」というド直球の質問。これに対し、東出は「OK」とうなずき、炎上覚悟!?で返答すると、その回答にさんまからは「東出アウト！」というダメ出しが出る。

次に、「エゴサーチはしますか？」という質問に、東出は「スキャンダルの直後は全部見ました」と告白。「9日間で合計3時間しか眠れなかった」「『とにかく朝がきてくれ』と思っていた」と追い詰められた当時の心境を激泊。「マスコミを何とも思わなくなった」と語り、その理由も明かす。

ほかにも、「山でどんな生活をしているんですか？」という問い掛けに、朝5時頃に起床し狩猟に出かけるなど、山での生活ぶりを披露。動画を交えて、ベールに包まれた山暮らしを公開。現在もテレビやエアコンがない環境についても「かなり楽しい」と充実した表情を浮かべた。すると、さんまは「いっぺん行ってみたいな」と興味津々のようすだったが、中川家から「行かんでいいですよ」とストップをかけられる。

また、東出からさんまへ「なぜ働き続けているのですか？」と逆質問が投げかけられる場面もあった。