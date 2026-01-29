オープンした屋外広場で遊ぶ親子＝２９日、相模原市南区

小田急線相模大野駅北口の伊勢丹相模原店跡地に建設されたタワーマンション「プラウドタワー相模大野クロス」（地上４１階地下３階）敷地内に２９日、同駅と市立相模大野中央公園（同市南区）を結ぶ公共歩廊と屋外広場がオープンした。２０１９年９月の伊勢丹相模原店が閉店して以降、閉鎖されていた区画を近隣住民らが行き交うようになり、同駅北口エリアのにぎわい創出が期待されている。

開発した野村不動産（東京都港区）によると、同マンションの地上２階部分に開通した公共歩廊は、駅北口から同公園までの間にある「季節の橋」と相模女子大学グリーンホール（同区）を結ぶ約８０メートルのほか、周辺の「ロビーシティー」と「相模大野立体駐車場」を結ぶ約１２０メートルなどを整備。点字ブロックのあるグレーのタイル貼りに屋根、ベンチ、植木などが整備され、２４時間通行できる。

屋外広場は広さ７９０平方メートルで、人工芝や地域情報などを視聴できる約３５０インチのデジタルサイネージ、デッキやベンチが設置されている。１階にはスーパーマーケットが入居する商業施設の開発も進められている。