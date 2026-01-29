¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¾×·â¡Ä¸½ÌòÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥×¤ËDVµ¿ÏÇ¢ªÆ¨Ë´¢ªÂáÊá¡¡¡ÖÆ¬¤òÄÏ¤ß¡¢ÎÏ¤Å¤¯¤Ç¡Ä¡×¾Ú¸À¤òÊÆÊóÆ»
Á°WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥¬¡¼¥Ü¥ó¥¿¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹
¡¡¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ø¤ÎÉÔË¡´Æ¶Ø¤äË½¹Ô¡¢Í¶²ýÌ¤¿ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¢¥¬¡¼¥Ü¥ó¥¿¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÂáÊá¹´Î±¤µ¤ì¤¿¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊá¾õ¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤éÌó2½µ´Ö¡¢»ö·ï¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTMZ¡×¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥Ü¥ó¥¿¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¡¢¸½ºß¤Ï·Ù»¡¤Ë¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º·Ù»¡¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿åÍËÆü¡Ê28Æü¡Ë¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈà¤¬ÄÉÀ×¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÌÀ¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÎØ³Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤È5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë½÷À¤¬¡ÖºòÇ¯10·î²¼½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸áÁ°4»þ15Ê¬¤´¤í¤Ë¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¸åÆ¬Éô¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ìÊÒ¼ê¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¤Î¤É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥Ü¥ó¥¿¤¬¸åÆ¬Éô¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢ÎÏ¤Å¤¯¤ÇÈà½÷¤ò³¬ÃÊ¤«¤é¤ª¤í¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ç¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢°ÂÁ´¤òµá¤á¤ÆÆ±Î½¤Î¤Û¤¦¤ØÆ¨¤²¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢30¾¡¡Ê28KO¡Ë1Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ÎÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡£¥¿¥ó¥¯¤Î°¦¾Î¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤äË½ÎÏÌäÂê¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢ÂáÊáÎò¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¡¢WBA¤Ï¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¤ÎµÙÍÜ²¦¼Ô¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë