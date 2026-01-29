かつて“菜々緒ポーズ”と称される後ろ姿で日本中をザワつかせた菜々緒が、14年の時を経て、今度は後ろ姿の全裸入浴ショットで再び注目を集めている。

「1月28日、菜々緒さんは自身のInstagramを更新。《I’m so lucky》とハートマークつきで投稿。続けて《感謝》と、ひとこと添えています。

そこに添付された動画には、緑豊かな森の散策風景や、青空の下で山道を駆け抜ける車窓からの眺めが収められていました。

その中でひときわ目を引いたのが、自然に囲まれた屋外のバスタブで入浴する後ろ姿。それがなんと水着を着用している様子はなく、文字通り“一糸まとわぬ”カットです」（芸能記者）

自然と一体になりながら何もしない贅沢を味わう菜々緒。撮影場所の詳細は明かされていないものの、圧倒的な非日常感が漂う。

「動画の尺はわずか1秒足らずですが、無防備な背中と美しいボディラインが映る映像はインパクト大。

2012年に発売された『1028＿24 菜々緒 超絶美脚写真集』の表紙で、股下85センチの美脚をクロスさせながら前かがみになり、後ろ姿でお尻を突き出した“菜々緒ポーズ”も衝撃的でしたが、この後ろ姿も伝説になりそうです」（同）

プライベートを謳歌している菜々緒だが、芸能活動はセーブしている。放送作家が語る。

「CMではロバート秋山竜次さんとの軽妙な掛け合いが楽しいカーセンサーなどはありますが、女優業は以前よりペースを落としている印象です」

主演作としては、2024年10月クールに放送された金曜ナイトドラマ『無能の鷹』（テレビ朝日系）が直近。見た目はデキる中堅エース風ながら、パソコンの起動すらできない主人公・鷹野ツメ子を演じ、ギャップ全開のコメディで新境地を見せた。

その後は、23日に放送された金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）第2話へのゲスト出演にとどまっている。

年に3〜4本と主要キャストを務めていた多忙な時期からすると、現在の仕事のペースはゆるやか。彼女の中で何か変化が起こっているのだろうか？

「菜々緒さんは“ザ・ストイック”というほど、完璧なボディメイクと徹底した自己管理で美貌を日々磨いています。もちろん演技も全力投球で、役者の仕事ではメイクをすべて自分でおこない、ゼロから役を作り上げていくそうです。ただ彼女も37歳。40歳を前にして、人生後半を自分のペースで歩んでいきたいのでしょう」（前出・放送作家）

舞台経験も多い宮澤エマと『TOKYO MER』で共演し、親しくなったことをきっかけに舞台への興味が湧いたという菜々緒。身長172cmという抜群のプロポーションで、舞台でもファンを楽しませてほしいものだ。