いつも飼い主さんが大好きで甘えまくる三毛猫さん。ですが、甘える前はいつも遠慮がちで少し素直じゃない行動をするのだとか…。話題の投稿は、記事執筆時点で10万再生され、「遠慮がちなミケがかわいい」「前世でどんな徳を積んだらミケと添い寝ができるんだ？」「やっぱり飼い主さんと一緒に寝たいんですね」などのコメントが寄せられました。

【動画：飼い主さんと一緒に寝たいネコ→呼んでも来ないと思ったら…破壊力が高すぎる『尊い行動』】

一緒に寝たいミケ

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、飼い主さんと一緒に寝たいけれど、最初はちょっと遠慮がちな三毛猫の「ミケ」ちゃんの様子です。普段は飼い主さんに甘えまくるミケちゃんですが、実は甘える前はいつも遠慮がちなんだとか。

飼い主さんがふとんを「ポンポン」と叩いて呼ぶと、ミケちゃんは少し躊躇しているよう。でも、上目遣いでベッドに上がりたそうな顔をしています。

でも、やっぱり甘えん坊さん

その後飼い主さんが再度おふとんを「ぽんぽん」とたたいて招くと、ミケちゃんは遠慮がちに様子を見ていたんだとか。少し恥ずかしいのか、ごまかすように頭を掻いたそう。ですが、気持ちを抑えることができず、飼い主さんの寝ている布団へ登ってきたといいます。

布団に乗ってくるとやっぱり甘えたかったのか、すぐに可愛い声で「にゃー」と鳴いたんだとか。

飼い主さんへ「にゃー」と甘えた後は、上目遣いでじっと見つめたといいます。ひと通り甘えたあとは、飼い主さんの腕につつまれて、一緒に寝る体勢を取りました。こんなに愛くるしい子と一緒に寝られるなんて最高に幸せですね。

別の日のミケの甘え具合

ミケちゃんの甘えん坊具合は、なにもこの日だけに限ったことではなかったそう。別の日の投稿では、おふとんの中で飼い主さんの腕を枕にし、ずっとゴロゴロと寝ているミケちゃんの姿が。まるで、車のエンジンのようだと錯覚するような音量でのゴロゴロです。

ちょっとした乙女心がありつつも、飼い主さんへの愛情が溢れ出ているミケちゃんなのでした。

投稿には「この可愛さは違法になりそうw」「いつも遠慮がちなのがたまらん」「このモフモフボディ…罪な子だ。」「一緒に寝たらいい夢見れそう」「可愛すぎて歯がゆい」「布団に上がってからの上目遣いにやられました。」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、飼い主さんだけではなく、ご両親のことが大好きなミケちゃんの投稿も見ることができますよ。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。