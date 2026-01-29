次回の買い物リストにいれとこーーっと♡【業務スーパー】マニアおすすめの「新商品」って？

【業務スーパー】では、おうちで手軽に楽しめる本格スイーツや食卓を彩る惣菜系メニューなど、業スーマニアも注目するコスパ優秀な新商品が続々と登場！ 今回は、思わずリピしたくなりそうな業スーの新顔をご紹介します。次回買い忘れないようにぜひメモっておいて。

スペイン直輸入の甘美な誘惑「キャラメルチュロスミニ」

@arimama_chanさんによると「外はカリッと中はもっちりした食感の生地の中に、キャラメルシロップがたっぷり」入っているのだとか。ひと口サイズで食べやすそうなうえ、自宅で揚げたてを堪能できるのも◎ 冷凍庫にストックしておくと、急な来客時にも重宝しそうです。

ドイツの冬を感じる伝統菓子「レープクーヘン」

シナモンなどのスパイスを使った、ドイツ生まれの伝統的な焼き菓子。しっとりとした食感と控えめな甘さが特徴で、紅茶やコーヒーとも好相性。筆者も食べてみたのですが、スパイスの香りがふわっと広がり、寒い季節にぴったりでした。大人な味わいなので、ちょっと特別なおやつ時間にもおすすめです。

本格イタリアンが手軽に楽しめる「アクアパッツァ」

こちらはなんと、湯煎または電子レンジで温めるだけで食べられる「アクアパッツァ」。国産の金目鯛を1尾使用しているという、コスパ優秀商品なんです。@arimama_chanさんによると「塩とにんにくのシンプルな味付けで、魚介の旨みがしっかり味わえる」とのことなので、家族みんなで楽しめそう。彩り野菜を添えれば、見た目も華やかなレストラン風ディナーの完成です。

止まらないおいしさ「カリカリチーズスティック」

軽い食感と濃厚なチーズのコクがクセになりそうな、スナック感覚の冷凍おつまみ。実は、我が家ではすでにリピ中で、子どものおやつや、お弁当のおかずにまで使えています。大人はビールやワインのおつまみとしても楽しめて、家飲みがちょっと贅沢に感じられる一品です。

